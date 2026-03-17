Prudential Hadirkan Layanan Airport Lounge bagi Nasabah Prestige Jelang Lebaran

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) bersama PT Prudential Syariah Life Assurance (Prudential Syariah) meluncurkan fasilitas Prestige Benefit Airport Lounge bagi nasabah segmen premium menjelang periode libur Lebaran 2026. Layanan ini tersedia di 19 bandara internasional yang tersebar di tujuh negara, termasuk Indonesia.

Di dalam negeri, fasilitas tersebut dapat diakses di tiga bandara internasional, yakni Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Kualanamu Medan. Peluncuran layanan ini digelar di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada 13 Maret 2026, bekerja sama dengan Plaza Premium Lounge.

Fasilitas ini ditujukan bagi nasabah Prestige by Prudential, yakni segmen affluent dan high-net-worth individual (AHNWI), sebagai bagian dari penguatan layanan premium yang tidak hanya berfokus pada perlindungan finansial, tetapi juga pengalaman gaya hidup.

Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia, Karin Zulkarnaen, mengatakan kehadiran layanan ini merupakan upaya perusahaan meningkatkan kenyamanan nasabah dengan mobilitas tinggi.

“Kenyamanan nasabah menjadi salah satu nilai utama dalam strategi Prudential Indonesia. Kami tidak hanya menyediakan solusi perlindungan, tetapi juga menghadirkan pengalaman gaya hidup yang relevan dengan kebutuhan nasabah Prestige,” ujar Karin.

Ia menambahkan, fasilitas airport lounge diharapkan memberikan kenyamanan tambahan bagi nasabah yang sering bepergian, baik untuk kebutuhan bisnis maupun liburan.

“Melalui Prestige Benefit Airport Lounge ini, kami ingin memberikan kenyamanan tambahan bagi nasabah yang memiliki mobilitas tinggi dan kebutuhan perjalanan yang dinamis,” katanya.

Layanan ini memungkinkan nasabah Prestige mengakses lounge bandara hingga dua kali dalam setahun, baik untuk penerbangan domestik maupun internasional. Berbagai fasilitas tersedia di dalam lounge, seperti makanan dan minuman, akses Wi-Fi, informasi penerbangan real-time, ruang penyimpanan bagasi, hingga ruang mandi.

Akses layanan dilakukan melalui program loyalitas PRUPoints, di mana nasabah cukup menukarkan satu poin untuk menikmati fasilitas lounge. Selain itu, PRUPoints juga dapat ditukar dengan berbagai hadiah lain seperti voucher restoran, belanja, hingga produk eksklusif.

Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, Vivin Arbianti Gautama, mengatakan layanan ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan nasabah dengan mobilitas tinggi, termasuk peserta Muslim.

“Segmen affluent dikenal memiliki mobilitas tinggi, sehingga kebutuhannya tidak hanya perlindungan finansial, tetapi juga layanan yang mendukung gaya hidup,” ujar Vivin.

Ia menambahkan, fasilitas lounge juga memperhatikan kebutuhan ibadah bagi peserta Muslim selama perjalanan.

“Fasilitas ini dirancang untuk mendukung kenyamanan dan kemudahan peserta Muslim dalam beribadah selama perjalanan, sebagai bagian dari komitmen kami menjaga amanah peserta,” katanya.

Sejak diluncurkan pada 2021, layanan Prestige by Prudential menawarkan berbagai fasilitas eksklusif, seperti prioritas layanan kesehatan, medical check-up, hingga akses layanan VIP di rumah sakit rekanan.

Dengan penambahan fasilitas airport lounge, Prudential berharap dapat semakin meningkatkan nilai tambah layanan bagi nasabah premium, khususnya dalam mendukung mobilitas selama periode libur Lebaran yang cenderung meningkat. (E-2)