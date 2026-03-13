Petrokimia Gresik Borong Penghargaan Best CEO dan Corporate Anugerah BUMN 2026

Ilustrasi(Dok Petrokimia Gresik )

PETROKIMIA Gresik, perusahaan Solusi Agroindustri anggota holding Pupuk Indonesia, meraih dua penghargaan pada kategori Best CEO dan Corporate dalam ajang Anugerah BUMN 2026 Tahun ke-15. Penghargaan diterima langsung oleh Direktur Utama Petrokimia Gresik, Daconi Khotob, di Jakarta, baru-baru ini.

Penghargaan tersebut meliputi Best CEO Visionary Leadership yang dianugerahkan kepada Daconi Khotob selaku Direktur Utama Petrokimia Gresik karena dinilai mampu menghadirkan inovasi dan strategi jangka panjang yang berkelanjutan bagi pertumbuhan perusahaan. Selain itu, Petrokimia Gresik juga memperoleh penghargaan Strategi Pertumbuhan Perusahaan Terbaik.

"Kami menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan stakeholder terhadap kerja keras Insan Petrokimia Gresik dalam berinovasi. Penghargaan ini merupakan pengakuan atas keberhasilan perusahaan dalam menjalankan strategi bisnis jangka panjang. Sejalan dengan komitmen manajemen untuk selalu berpijak pada visi terbaik guna menjaga daya saing perusahaan di masa depan," ujar Daconi usai menerima penghargaan.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Petrokimia Gresik memiliki komitmen untuk berkontrbusi bagi kemajuan pertanian Indonesia dan industri kimia dalam negeri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perusahaan menjalankan berbagai strategi pengembangan bisnis yang berkelanjutan.

Strategi tersebut antara lain melalui pengembangan lini produksi pupuk untuk mendukung ketahanan pangan nasional, pengembangan related chemical product yang selaras dengan program pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri, serta pengembangan pabrik baru dan improvement pabrik maupun fasilitas eksisting.

Sejalan dengan strategi tersebut, Petrokimia Gresik juga tengah menyiapkan sejumlah proyek strategis guna memperkuat kapasitas produksi. Melalui langkah ini, perusahaan berupaya meningkatkan daya saing industri pupuk nasional sekaligus memperkuat kontribusinya dalam mendukung ketahanan pangan Indonesia.

"Selain memperkuat bisnis inti pupuk untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, Petrokimia Gresik juga mengembangkan berbagai proyek strategis jangka menengah dan panjang," tandasnya.

Daconi menambahkan, selain aspek bisnis, Petrokimia Gresik juga terus memperkuat tata kelola perusahaan, budaya inovasi, serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Seluruh upaya ini dijalankan dengan mengedepankan prinsip keselamatan kerja, keberlanjutan lingkungan, serta tata kelola yang baik sebagai fondasi operasional perusahaan.

"Partisipasi Petrokimia Gresik dalam Anugerah BUMN 2026 menjadi momentum bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen dalam membangun tata kelola perusahaan yang kuat, meningkatkan daya saing industri nasional, serta menciptakan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia," tutupnya. (E-4)