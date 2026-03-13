Dorong Responsible Business, CFCD Luncurkan Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award 2026

Ilustrasi(Dok Istimewa)

CORPORATE Forum for Community Development (CFCD) secara resmi meluncurkan penyelenggaraan Indonesia CSR Award (ICA) dan Indonesia SDGs Award (ISDA) 2026 dengan tema “Responsible Business in Supporting Asta Cita.” Program ini bertujuan mendorong perusahaan dan berbagai organisasi untuk memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab serta berkontribusi nyata dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Ketua Umum CFCD Ir. Thendri Supritno menegaskan bahwa dunia usaha memiliki peran strategis dalam mempercepat pembangunan berkelanjutan sekaligus mendukung visi pembangunan nasional.

“Melalui Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award, CFCD mendorong perusahaan untuk tidak hanya fokus pada kinerja ekonomi, tetapi juga mampu menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Praktik responsible business menjadi kunci dalam mendukung pencapaian Asta Cita dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga : Pemasangan PLTS Atap Bentuk Komitmen Keberlanjutan Lingkungan dan Siap Bersaing Global

Menurutnya, program penghargaan ini juga menjadi sarana untuk mengapresiasi berbagai praktik terbaik yang telah dilakukan perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal CFCD Prof. Hardinsyah menekankan pentingnya integrasi antara program CSR perusahaan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs).

“Program CSR yang baik harus dirancang secara strategis, berbasis kebutuhan masyarakat, serta memiliki indikator dampak yang jelas. Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award diharapkan dapat menjadi referensi praktik terbaik bagi perusahaan dalam berkontribusi terhadap pencapaian SDGs,” jelasnya.

Baca juga : Komitmen Wujudkan Dekarbonisasi Menuju Net Zero Emission melalui Praktik Bisnis Berkelanjutan

Ketua Pelaksana Indonesia CSR Award dan Indonesia SDGs Award 2026, Arnolia Febrianti, menambahkan bahwa penyelenggaraan penghargaan ini juga menjadi ruang pembelajaran dan kolaborasi bagi dunia usaha.

“Selain sebagai ajang apresiasi, penghargaan ini juga menjadi platform knowledge sharing bagi perusahaan untuk saling berbagi pengalaman dan inovasi dalam menjalankan program CSR dan SDGs yang berdampak luas bagi masyarakat,” katanya.

Indonesia CSR Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada perusahaan yang telah menjalankan program CSR secara strategis, inovatif, dan berkelanjutan. Sementara itu, Indonesia SDGs Award diberikan kepada organisasi yang menunjukkan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pendaftaran Indonesia CSR Award 2026 dan Indonesia SDGs Award 2026 terbuka bagi perusahaan, BUMN, BUMD, organisasi, dan berbagai lembaga yang memiliki program tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. Proses penilaian akan dilakukan secara independen oleh dewan juri yang terdiri dari akademisi, praktisi, serta pakar di bidang CSR dan pembangunan berkelanjutan.

CFCD berharap melalui penyelenggaraan kedua penghargaan ini dapat semakin memperkuat kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat luas bagi Indonesia. (H-2)