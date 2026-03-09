Pemasangan PLTS Atap Bentuk Komitmen Keberlanjutan Lingkungan dan Siap Bersaing Global

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMASANGAN instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap merupakan bagian komitmen atas keberlanjutan lingkungan serta upaya dalam meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing di pasar global.

Inisiatif ini dilakukan PT Ishizuka Maspion Indonesia (Ishizuka Maspion), bagian dari Maspion Group, yang meresmikan pengoperasian instalasi PLTS Atap pada fasilitas produksinya di Kawasan Industri Maspion, Romokalisari, Surabaya, Jatim. Peresmian ini turut dihadiri perwakilan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim.

Proyek tersebut diwujudkan melalui kolaborasi strategis dengan Suryanesia, perusahaan penyedia solusi solar-as-a-service bagi pelaku bisnis dan industri di Indonesia.

Sebagai pionir pemanfaatan energi bersih di lingkungan Maspion Group, Ishizuka Maspion mengintegrasikan sistem tenaga surya pada fasilitas produksinya di Surabaya yang memproduksi peralatan makan dan minum berbahan kaca.

Perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun sebagai salah satu produsen glass tableware global yang mengekspor produknya ke lebih dari 50 negara dengan kapasitas produksi yang didukung teknologi dan lini mesin kaca otomatis.

Assistant Plant Manager PT Ishizuka Maspion Indonesia Susanto mengatakan peresmian PLTS ini bukan sekadar penambahan kapasitas listrik bagi perusahaan, tetapi juga menjadi wujud komitmen dalam memanfaatkan energi baru terbarukan.

"Melalui teknologi PLTS, kami berharap dapat menghasilkan energi yang lebih ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, serta mendukung target bauran energi nasional. Kami juga mengapresiasi semua pihak yang berkolaborasi sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan lancar dan mencapai zero accident,” kata dia, Senin (9/3/2026).

Ia menambahkan transisi energi ini juga mencerminkan semangat kepemimpinan Maspion dalam menjawab tantangan industri yang semakin menuntut praktik bisnis berkelanjutan.

Untuk proyek strategis ini, kata dia, Ishizuka Maspion mempercayakan pengembangan dan instalasi kepada Suryanesia. Pemilihan mitra dilakukan melalui pertimbangan komprehensif, mulai dari solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, kualitas sistem yang teruji, hingga pengalaman tim dalam menangani proyek energi surya skala besar.

Susanto menegaskan dengan langkah ini, Ishizuka Maspion tidak hanya memperkuat efisiensi produksi, tetapi juga meningkatkan daya saing dari sisi keberlanjutan di tengah meningkatnya tuntutan pasar global terhadap praktik industri rendah emisi. "Investasi pada energi terbarukan jadi bagian integral dari strategi perusahaan untuk memastikan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan," tutupnya.

Founder & CEO Suryanesia Rheza Adhihusada mengapresiasi kepercayaan yang diberikan Maspion Group, khususnya PT Ishizuka Maspion Indonesia, dalam mendukung pemanfaatan PLTS Atap.

Kolaborasi ini, kata dia, jadi langkah penting dalam mendorong penggunaan energi bersih di sektor industri sekaligus mendukung operasional yang lebih efisien dan berkelanjutan.

"Kami juga mengapresiasi dukungan Kementerian ESDM dan PLN dalam memperkuat ekosistem energi terbarukan di Indonesia. Dengan peresmian PLTS ini, mari kita apresiasi langkah PT Ishizuka Maspion Indonesia yang progresif dalam membangun masa depan lebih hijau,” pungkasnya. (H-2)