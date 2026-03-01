Perkuat Platform AI Real-Time untuk Percepat Pengambilan Keputusan Perusahaan

Perusahaan yang ingin bersaing di era digital memerlukan sistem AI yang mampu bekerja secara kolaboratif dan merespons data secara langsung.(Dok. Confluent)

CONFLUENT mengumumkan fitur baru pada platform Confluent Intelligence yang memungkinkan integrasi agen kecerdasan buatan (AI) dengan data bisnis secara real-time. Inovasi ini bertujuan membantu perusahaan memperoleh analisis data yang lebih akurat sekaligus mempercepat pengambilan keputusan berbasis AI.



Perusahaan penyedia platform streaming data tersebut memperkenalkan Streaming Agents yang menggunakan protokol Agent2Agent (A2A) untuk menghubungkan dan mengoordinasikan berbagai agen AI eksternal melalui aliran data real-time. Dengan pendekatan ini, sistem AI di berbagai bagian organisasi dapat saling berkomunikasi dan bekerja secara kolaboratif dalam skala perusahaan.



Selain itu, Confluent juga memperkenalkan fitur Deteksi Anomali Multivariat yang menganalisis sejumlah metrik secara bersamaan untuk mendeteksi pola tidak biasa dalam aliran data. Teknologi ini dirancang untuk membantu tim teknologi informasi mencegah gangguan operasional sebelum berdampak pada sistem bisnis.



Head of AI Confluent, Sean Falconer, mengatakan perusahaan yang ingin bersaing di era digital memerlukan sistem AI yang mampu bekerja secara kolaboratif dan merespons data secara langsung.



"Jika Anda ingin bersaing, AI Anda tidak boleh hanya melihat ke belakang. Anda membutuhkan sistem agen AI yang bekerja sama dan terus belajar serta berbagi wawasan secara real-time," ujar Falconer dikutip dari siaran pers yang diterima, Selasa (10/3).



Ia menambahkan bahwa Confluent Intelligence dirancang untuk menghubungkan berbagai investasi dan sistem AI yang dimiliki perusahaan, sehingga AI dapat secara otomatis merespons data langsung, mengambil tindakan, mengoordinasikan sistem, serta mengeskalasi ke anggota tim bila diperlukan.



Melalui Streaming Agents, Confluent menghubungkan agen AI dengan data real-time menggunakan Model Context Protocol (MCP) dari Anthropic serta protokol A2A untuk komunikasi antaragen. Sistem ini memungkinkan agen AI menganalisis data secara berkelanjutan dari berbagai kerangka kerja dan platform data seperti LangChain, BigQuery, Snowflake, dan Databricks.



Hasil analisis tersebut kemudian dapat memicu alur kerja pada platform perusahaan seperti ServiceNow dan Salesforce untuk langsung menjalankan tindakan operasional. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mengubah analisis data menjadi tindakan secara lebih cepat.



Dukungan A2A dalam Streaming Agents juga memungkinkan perusahaan membangun agen AI yang lebih cerdas dan dapat digunakan kembali, meningkatkan komunikasi antaragen, serta memastikan auditabilitas melalui pencatatan setiap aktivitas agen dalam sistem log yang tidak dapat diubah.



Selain itu, komunikasi antaragen tersebut dikoordinasikan menggunakan teknologi Apache Kafka, yang memungkinkan integrasi output agen dengan sistem lain di perusahaan.



Selain integrasi agen AI, Confluent juga menghadirkan fitur Deteksi Anomali Multivariat yang merupakan bagian dari fungsi machine learning bawaan di platformnya.



Berbeda dengan deteksi anomali tradisional yang menganalisis metrik secara terpisah dan sering bergantung pada data historis, teknologi ini menganalisis beberapa metrik terkait secara bersamaan. Pendekatan tersebut dapat mengurangi kesalahan deteksi (false positive) sekaligus membantu tim teknologi mendeteksi masalah lebih cepat.



Menurut Confluent, teknologi ini dapat membantu perusahaan memanfaatkan data real-time untuk meningkatkan pendapatan, mengurangi risiko, dan menekan biaya operasional di berbagai industri, mulai dari ritel, layanan keuangan, kesehatan, manufaktur, hingga telekomunikasi. (Fal/E-1)