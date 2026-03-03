Confluent Percepat Bisnis Mitra dengan Program Reseller Baru

Program Sell with Confluent bertujuan untuk mempermudah mitra dengan menyediakan alat dan dukungan yang lebih sederhana agar mereka dapat menjual solusi data streaming secara lebih cepat.(Dok. Confluent, Inc)

CONFLUENT, Inc. (Nasdaq: CFLT) memperkenalkan program reseller terbaru bernama Sell with Confluent yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi mitra dalam menjual dan mengelola solusi data streaming.

Program ini menyederhanakan proses dengan penawaran otomatis, persetujuan cepat, dan dukungan dana pemasaran bersama. Dengan demikian, mitra dapat lebih efisien dalam mengembangkan bisnis data streaming dan memenuhi kebutuhan pelanggan akan solusi real-time.

Menurut Laporan Confluent Data Streaming 2025, data streaming menjadi prioritas strategis bagi 86% pemimpin TI dan kini menjadi bagian penting dari sebagian besar bisnis modern. Meski demikian, model reseller tradisional sering menghadapi tantangan berupa proses persetujuan yang panjang, struktur insentif yang kompleks, dan siklus transaksi yang lama.

Program Sell with Confluent bertujuan untuk mempermudah mitra dengan menyediakan alat dan dukungan yang lebih sederhana agar mereka dapat menjual solusi data streaming secara lebih cepat.

"Mitra kami melihat permintaan untuk platform data streaming setiap hari," kata Kamal Brar, Senior Vice President, Partners and Technology Group di Confluent.

Program ini, sambungnya, dirancang untuk menyederhanakan proses persetujuan, penetapan harga, dan administrasi, sehingga mereka dapat lebih fokus memanfaatkan peluang di pasar.

Sell With Confluent dirancang untuk membantu penyedia layanan menutup kesepakatan lebih cepat, mendapatkan lebih banyak keuntungan dari setiap transaksi.

Confluent telah merestrukturisasi kerangka insentifnya untuk memastikan mitra mendapatkan kompensasi yang tinggi atas upaya mereka dalam mencari dan menutup kesepakatan, yang membuka peluang untuk diskon yang kompetitif di pasar.

"Kami memfasilitasi lebih banyak mitra untuk membangun praktik streaming layanan lengkap yang menguntungkan, membantu pelanggan mengungkap nilai dan wawasan baru," kata Sandeep Shirodkar, Regional Head for Asia Pacific & Japan, Partners and Technology Group di Confluent.

Selain itu, perusahaan tersebut menawarkan otomatisasi berkecepatan tinggi. Alat penawaran mandiri baru akan memudahkan otomatis. Mitra juga mendapatkan manfaat dari perlindungan transaksi yang melindungi peluang yang ada, memastikan bahwa investasi mereka dalam pipeline tetap aman.

Kemudian, menawarkan pemasaran strategis dan investasi bersama. Dana Investasi Bisnis (BIF) menyediakan akses ke dana investasi bersama untuk kegiatan pemasaran yang mencakup training, acara regional dan program keterlibatan pelanggan. Mitra dapat memanfaatkan panduan regional yang telah disiapkan sebelumnya untuk memaksimalkan relevansi dan dampak lokal. (E-1)