Perluas Akses Masyarakat untuk Investasi Emas

Ilustrasi(Dok Istimewa)

ANAK perusahaan PT Pegadaian, Galeri 24, resmi menghadirkan layanan "Sentra Buyback Emas" di Mall Margo City, Depok. Layanan ini hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin menjual kembali emas batangan maupun perhiasan dengan proses cepat, transparan, dan harga kompetitif.

Pameran layanan khusus ini berlangsung mulai tanggal 2 hingga 14 Maret 2026, berlokasi tepat di depan Sport Station Margo City. Langkah ini diambil untuk memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem investasi emas yang aman dan terpercaya.

Kepala Divisi Komersial dan Pengembangan Bisnis Galeri 24, Ihdina Inti Rachma, menjelaskan bahwa sentra ini dirancang untuk menjawab keluhan masyarakat yang sering kesulitan menjual emas dalam kondisi tertentu di toko konvensional.

"Layanan ini hadir untuk memberi ruang lebih luas bagi masyarakat. Prosesnya mudah, cepat, dan penilaian harganya kompetitif. Kami ingin memberikan pengalaman transaksi yang praktis dan aman," ujar Ihdina melalui keterangannya, Jumat (7/3/2026).

Salah satu keunggulan dari Sentra Buyback Galeri 24 adalah fleksibilitas jenis emas yang diterima. Masyarakat dapat menjual emas batangan maupun perhiasan meskipun dalam kondisi rusak, patah, hingga emas jadul peninggalan orang tua.

Bahkan, Galeri 24 tetap menerima emas yang tidak memiliki kuitansi atau surat pembelian asli, serta emas yang bukan berasal dari Galeri 24 atau Pegadaian.

"Penilaian harga tidak didasarkan pada kondisi fisik semata, melainkan pada kadar emas yang terkandung di dalamnya. Artinya, meski bentuknya sudah tidak sempurna atau suratnya hilang, nilainya tetap dihitung sesuai kandungan kadarnya secara transparan," tambah Ihdina.

Galeri 24 menjamin kecepatan transaksi di mana pemeriksaan emas dilakukan langsung secara ringkas di gerai. Jika harga kesepakatan telah dicapai, pembayaran akan dilakukan di hari yang sama melalui metode transfer.(H-2)

