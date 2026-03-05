Cari Uang untuk THR? Ini Daftar ATM Mandiri dan BNI Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu

Ilustrasi(MI)

Menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, keponakan, maupun kerabat kembali dinantikan. Kebutuhan uang pecahan kecil, khususnya Rp10 ribu dan Rp20 ribu, selalu meningkat karena dianggap praktis untuk amplop THR tanpa nominal terlalu besar.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, sejumlah bank menyediakan ATM khusus pecahan kecil, baik Rp10 ribu maupun Rp20 ribu. Mesin ATM ini biasanya berupa ATM setor-tarik atau ATM khusus, berbeda dengan ATM biasa yang hanya menyediakan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu.

Dengan fasilitas ini, masyarakat bisa menarik tunai langsung tanpa antre panjang di teller atau mengikuti program penukaran terbatas.