Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Suryani Wandari Putri Pertiwi
05/3/2026 15:08
Cari Uang untuk THR? Ini Daftar ATM Mandiri dan BNI Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu
Ilustrasi(MI)

Menjelang Hari Raya Idulfitri, tradisi membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada anak-anak, keponakan, maupun kerabat kembali dinantikan. Kebutuhan uang pecahan kecil, khususnya Rp10 ribu dan Rp20 ribu, selalu meningkat karena dianggap praktis untuk amplop THR tanpa nominal terlalu besar.

Untuk memenuhi kebutuhan ini, sejumlah bank menyediakan ATM khusus pecahan kecil, baik Rp10 ribu maupun Rp20 ribu. Mesin ATM ini biasanya berupa ATM setor-tarik atau ATM khusus, berbeda dengan ATM biasa yang hanya menyediakan pecahan Rp50 ribu dan Rp100 ribu.

Dengan fasilitas ini, masyarakat bisa menarik tunai langsung tanpa antre panjang di teller atau mengikuti program penukaran terbatas.

ATM Mandiri (Pecahan Rp10.000 & Rp20.000)
Jakarta
  • Plaza MandiriJl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38, Lobby Selatan & Area CRM
  • Thamrin CityJl. Kebon Kacang Raya, Kb Melati, Lt. Dasar
  • Sentra Mandiri MentengJl. RP Soeroso No.2, Cikini, Menteng
  • Jalan SundaJl. Sunda No. 1, Gondangdia, Menteng
  • Bendungan HilirJl. Bendungan Hilir No. 82, Tanah Abang
  • Pondok KelapaJl. Pondok Kelapa Indah No. 22-23, Duren Sawit
  • Blok MJl. Bulungan No. 76, Kramat Pela, Kebayoran Baru
  • FalatehanJl. Melawai No. 9, Kebayoran Baru
  • SPBU Kahfi JagakarsaJl. Moch Kahfi No. 1, Jagakarsa
Bekasi & Bogor
  • Bekasi JuandaJl. Ir. H. Juanda No. 155, Bekasi Timur
  • Bekasi JatiwaringinJl. Raya Galaxy Blok H/19, Bekasi
  • Bogor Taman SafariJl. Raya Taman Safari, Cibeureum, Cisarua
Banten
  • Mandiri AnyerJl. Raya Anyer-Sirih, Serang
  • Mandiri CilegonJl. K.H. Ahmad Dahlan No. 67, Cilegon
ATM BNI (Pecahan Rp20.000)
Jakarta
  • Lobby Selatan Gedung KB 3Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Tanah Abang
  • KCP KBN Cakung 2Komplek KBN Cakung, Jl. Jawa Blok A.14-1 s.d A.14-2, Jakarta Utara
  • KCP Mercu BuanaJl. Meruya Selatan, Kembangan
  • KCP Trisakti Kampus AUniv. Trisakti Kampus A, Jl. Kyai Tapa, Grogol
  • KCP UNTAR 1Gedung UNTAR I, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Jakarta Barat
  • Univ. Trisakti (GEMA)Jl. Kyai Tapa, Jakarta Barat
  • KC UI Depok 3Komplek Kampus UI Depok, Gedung Perpustakaan Pusat
Bogor & Tangerang
  • Gallery IPB Diploma 2Jl. Kumbang No. 14, Bogor
  • KCP UIN 1Jl. Raya Ciputat, Tangerang Selatan
Bandung
  • Galeri ATM PTBJl. Tamansari No. 80, Cipaganti, Coblong
  • KCP SetrasariJl. Surya Sumantri No. 9, Bandung
Jawa Timur
  • KC Graha PangeranJl. A. Yani No. 286, Surabaya
  • Gedung Kuliah Bersama Kampus C UNAIRJl. Mulyorejo, Surabaya
  • Univ. WidyagamaJl. Borobudur No. 12, Malang
  • Ponpes Annur PutriJl. Demang Jaya 1 No. 8, Bululawang, Malang
Lampung
  • UNILAJl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar Lampung



Editor : Irvan Sihombing
