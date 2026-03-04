Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Chandra Asri (TPIA) Sampaikan Force Majeure usai Penutupan Selat Hormuz

Insi Nantika Jelita
04/3/2026 14:15
Chandra Asri (TPIA) Sampaikan Force Majeure usai Penutupan Selat Hormuz
TPIA menyampaikan pemberitahuan force majeure kepada mitra usaha menyusul penutupan Selat Hormuz.(AFP)

Perusahaan petrokimia terintegrasi, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), menyampaikan pemberitahuan force majeure kepada mitra usaha menyusul penutupan Selat Hormuz yang mengganggu kelancaran distribusi bahan baku dalam rantai pasok global.

“Perusahaan telah menyampaikan pemberitahuan force majeure kepada para mitra usaha sesuai ketentuan kontraktual yang berlaku,” ujar Direktur SDM & Urusan Korporat Chandra Asri Group Suryandi dalam keterangan resmi, Rabu (4/3).

Manajemen menegaskan langkah ini bersifat administratif dan terukur, setelah melalui kajian menyeluruh terkait potensi implikasinya terhadap pemenuhan kewajiban kepada pelanggan. Penyampaian force majeure juga disebut sebagai bentuk transparansi kepada pemangku kepentingan di tengah dinamika geopolitik.

Baca juga : Surplus Perdagangan RI tak Menjamin Imunitas dari Risiko Geopolitik

Perusahaan menyatakan terus memantau perkembangan konflik Amerika Serikat-Iran, sembari menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketahanan operasional.

“Sebagai bagian dari strategi mitigasi risiko, perusahaan akan menurunkan tingkat operasional (run rates) di sejumlah pabrik,” jelasnya.

Saat ini, manajemen juga melakukan koordinasi intensif dengan pelanggan guna meminimalkan dampak penyesuaian operasional. Chandra Asri menegaskan komitmennya menjaga kesinambungan usaha, memperkuat ketahanan bisnis, serta mengevaluasi dampak terhadap kegiatan operasional secara menyeluruh. (Z-10)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Gana Buana
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved