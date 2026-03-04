Mengurai Dampak Kuota Hangus bagi Pengemudi Ojek Online dan Pedagang Daring

Headline
Memasuki kuartal pertama tahun 2026, ekonomi digital Indonesia terus menjadi tulang punggung nasional. Namun, di balik kemudahan transaksi digital, terdapat isu krusial yang menekan para pelakunya: kebijakan kuota internet hangus. Bagi pengemudi ojek online (ojol) dan pedagang daring (online seller), internet merupakan alat produksi utama. Ketika akses tersebut dibatasi oleh masa aktif yang kaku, dampaknya dapat merambat dari pengeluaran individu hingga efisiensi ekonomi mikro.
Dalam teori ekonomi tradisional, bahan baku yang tidak terpakai biasanya tetap menjadi aset (persediaan). Namun, dalam industri telekomunikasi saat ini, “bahan baku” berupa data digital dapat hilang akibat aturan masa aktif layanan. Bagi sebagian pekerja di sektor informal digital, kondisi ini dirasakan sebagai biaya tambahan yang tidak langsung terlihat yang harus dibayar menggunakan uang hasil kerja mereka.
Driver ojol sangat bergantung pada aplikasi yang berjalan secara real-time di latar belakang, penggunaan GPS yang konstan, serta komunikasi berbasis data dengan pelanggan. Dampak yang sering dirasakan antara lain:
Di tahun 2026, tren Live Commerce (jualan melalui siaran langsung) semakin menjadi standar pemasaran digital. Aktivitas ini membutuhkan koneksi stabil dengan konsumsi data besar. Kebijakan kuota hangus dapat berdampak pada:
Masyarakat kerap membandingkan kuota internet dengan komoditas lain seperti listrik prabayar atau saldo dompet digital. Jika listrik yang dibeli dengan rupiah tidak hangus meski tidak digunakan, muncul pertanyaan mengapa data internet memiliki perlakuan berbeda. Perbandingan ini bersifat analogi persepsi konsumen dan bukan kesetaraan dalam kerangka regulasi, karena sektor telekomunikasi diatur sebagai layanan akses, bukan utilitas energi. Perdebatan ini mendorong wacana publik mengenai model data rollover atau fleksibilitas masa aktif kuota utama.
Sambil menunggu perkembangan kebijakan telekomunikasi, beberapa langkah mitigasi yang dapat dilakukan antara lain:
Kebijakan kuota hangus tidak hanya menjadi persoalan teknis layanan telekomunikasi, tetapi juga bagian dari diskursus efisiensi biaya dalam ekonomi digital. Sebagian kalangan menilai perlindungan terhadap sisa kuota internet dapat dipandang sebagai bentuk perlindungan biaya operasional bagi pelaku ekonomi digital skala kecil. Tanpa penyesuaian model layanan atau literasi penggunaan data yang lebih baik, potensi inefisiensi biaya dapat terus dirasakan oleh pekerja sektor informal digital.
Apakah ada aturan pemerintah yang melarang kuota hangus?
Hingga saat ini, regulasi masih memberikan kebebasan bagi operator untuk menentukan masa aktif layanan. Isu ini muncul dalam perdebatan hukum dan kebijakan publik, termasuk melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi.
Bagaimana cara driver ojol menghemat kuota?
Salah satu caranya adalah dengan mengunduh peta offline pada aplikasi navigasi sehingga penggunaan data dapat dikurangi saat berada di area dengan sinyal lemah atau ketika tidak menjalankan order.
