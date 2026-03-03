Alasan KSEI Buka Data Pemilik Saham 1 Persen dan Hubungannya dengan MSCI

Headline
KEPUTUSAN PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuka identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% mulai Selasa (3/3/2026) menjadi sorotan utama pelaku pasar. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menyelamatkan posisi Indonesia di kancah pasar modal global.
Selama bertahun-tahun, standar transparansi di Indonesia hanya mewajibkan pengungkapan nama pemegang saham dengan porsi di atas 5%. Namun, batasan ini dinilai sudah tidak memadai oleh investor global. Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa banyak pemilik saham di kisaran 1-5% yang sebenarnya memiliki pengaruh besar atau terafiliasi dengan pengendali, namun identitasnya tidak diketahui publik.
“Dengan membuka hingga level 1%, struktur kepemilikan emiten menjadi jauh lebih terang benderang. Ini meminimalisir adanya konsentrasi kepemilikan tersembunyi yang bisa memicu manipulasi harga atau yang sering disebut saham gorengan,” ujar Jeffrey di Jakarta.
Langkah ini merupakan respons cepat atas "kartu kuning" yang diberikan oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International). Pada 27 Januari 2026, MSCI mengumumkan pembekuan (freeze) terhadap perubahan indeks Indonesia. Alasannya, MSCI meragukan data free float (saham publik) yang dilaporkan emiten Indonesia karena kurangnya transparansi kepemilikan di bawah 5%.
Hubungan antara kebijakan KSEI dan MSCI dapat dirangkum dalam tiga poin krusial:
Pembukaan data 1% oleh KSEI hari ini hanyalah awal dari rangkaian reformasi pasar modal Indonesia tahun 2026:
|Proposal
|Tujuan Utama
|Status
|Data Pemilik Saham >1%
|Membongkar kepemilikan tersembunyi di bawah 5%
|Aktif (3 Maret 2026)
|Free Float 15%
|Meningkatkan likuiditas saham di pasar reguler
|Draf di OJK
|Granularitas 27 Tipe Investor
|Detail profil investor (Asing, Ritel, Institusi, dll)
|Progres 94%
|Concentration List
|Mendeteksi penguasaan saham oleh pihak tertentu
|Target Maret Minggu II
Kesimpulan: Keterbukaan data 1% oleh KSEI adalah "senjata" utama Indonesia untuk meyakinkan MSCI agar membatalkan status freeze dan menjaga aliran modal asing tetap masuk ke pasar saham tanah air.
Ketidaksinkronan antara data administratif dan realitas pasar ini menjadi salah satu alasan mengapa lembaga internasional mulai mempertanyakan kredibilitas tata kelola ekonomi nasional.
