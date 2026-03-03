Alasan KSEI Buka Data Pemilik Saham 1 Persen dan Hubungannya dengan MSCI

Ilustrasi(MI/SUSANTO)

KEPUTUSAN PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk membuka identitas pemegang saham dengan kepemilikan di atas 1% mulai Selasa (3/3/2026) menjadi sorotan utama pelaku pasar. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar untuk menyelamatkan posisi Indonesia di kancah pasar modal global.

Mengapa Harus 1 Persen?

Selama bertahun-tahun, standar transparansi di Indonesia hanya mewajibkan pengungkapan nama pemegang saham dengan porsi di atas 5%. Namun, batasan ini dinilai sudah tidak memadai oleh investor global. Pjs Direktur Utama BEI, Jeffrey Hendrik, menjelaskan bahwa banyak pemilik saham di kisaran 1-5% yang sebenarnya memiliki pengaruh besar atau terafiliasi dengan pengendali, namun identitasnya tidak diketahui publik.

“Dengan membuka hingga level 1%, struktur kepemilikan emiten menjadi jauh lebih terang benderang. Ini meminimalisir adanya konsentrasi kepemilikan tersembunyi yang bisa memicu manipulasi harga atau yang sering disebut saham gorengan,” ujar Jeffrey di Jakarta.

Baca juga : Transparansi Radikal: Efek KSEI Buka Data Pemilik Saham 1% bagi Investor

Kaitan Erat dengan Ancaman MSCI

Langkah ini merupakan respons cepat atas "kartu kuning" yang diberikan oleh MSCI (Morgan Stanley Capital International). Pada 27 Januari 2026, MSCI mengumumkan pembekuan (freeze) terhadap perubahan indeks Indonesia. Alasannya, MSCI meragukan data free float (saham publik) yang dilaporkan emiten Indonesia karena kurangnya transparansi kepemilikan di bawah 5%.

Hubungan antara kebijakan KSEI dan MSCI dapat dirangkum dalam tiga poin krusial:

Menghindari Penurunan Status: Jika transparansi tidak diperbaiki hingga Mei 2026, Indonesia berisiko didegradasi dari Emerging Market menjadi Frontier Market pada Juni 2026.

Jika transparansi tidak diperbaiki hingga Mei 2026, Indonesia berisiko didegradasi dari Emerging Market menjadi Frontier Market pada Juni 2026. Akurasi Free Float: MSCI membutuhkan data granular untuk memastikan saham yang diklaim sebagai "milik publik" benar-benar bisa diperdagangkan secara bebas, bukan dimiliki secara rahasia oleh pengendali (nominee).

MSCI membutuhkan data granular untuk memastikan saham yang diklaim sebagai "milik publik" benar-benar bisa diperdagangkan secara bebas, bukan dimiliki secara rahasia oleh pengendali (nominee). Kepercayaan Asing: Dengan standar data yang sejajar dengan bursa global, investor institusional asing akan lebih percaya diri untuk menempatkan dana besar di IHSG.

4 Proposal Reformasi BEI untuk MSCI

Pembukaan data 1% oleh KSEI hari ini hanyalah awal dari rangkaian reformasi pasar modal Indonesia tahun 2026:

Proposal Tujuan Utama Status Data Pemilik Saham >1% Membongkar kepemilikan tersembunyi di bawah 5% Aktif (3 Maret 2026) Free Float 15% Meningkatkan likuiditas saham di pasar reguler Draf di OJK Granularitas 27 Tipe Investor Detail profil investor (Asing, Ritel, Institusi, dll) Progres 94% Concentration List Mendeteksi penguasaan saham oleh pihak tertentu Target Maret Minggu II