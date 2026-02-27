Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

Pasar Dompet Elektronik di Indonesia semakin Terbuka, Speedcash Tumbuh

Media Indonesia
27/2/2026 14:56
Pasar Dompet Elektronik di Indonesia semakin Terbuka, Speedcash Tumbuh
Ilustrasi.(MI/HO)

DOMPET elektronik atau e-wallet di Indonesia selama ini dipersepsikan dikuasai oleh sejumlah pemain besar. Namun dalam beberapa bulan terakhir, akselerasi pertumbuhan dari SpeedCash mulai memicu dinamika baru.

E-wallet berizin resmi dan berada di bawah pengawasan Bank Indonesia itu mencatatkan lebih dari 3,5 juta pengguna terdaftar dengan peningkatan pengguna aktif hingga 140% dan frekuensi transaksi hampir tiga kali lipat. "Pasar tidak lagi hanya berbicara soal siapa yang paling sering terlihat, tetapi siapa yang mampu membangun volume transaksi berulang secara sehat," ujar Adigdha, Direktur SpeedCash, dalam keterangan resmi, Jumat (27/2).

Lonjakan tersebut terutama didorong oleh peningkatan penggunaan pembayaran QRIS di berbagai merchant, QRIS transfer, transfer antarbank dan ewallet real-time, tarik tunai, serta transaksi ritel di jaringan nasional. Selain itu, integrasi SpeedCash dalam sejumlah ekosistem layanan digital dan distribusi komunitas turut memperkuat volume transaksi berulang secara berkelanjutan.

Perkembangan itu menandakan bahwa struktur kompetisi dalam e-wallet Indonesia mulai bergerak ke fase yang lebih rasional. Pengguna kini semakin mempertimbangkan stabilitas sistem, fleksibilitas metode pembayaran, dan interoperabilitas lintas kanal sebagai faktor utama dalam memilih platform.

Sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) Kategori I, SpeedCash menempatkan kepatuhan regulasi dan ketahanan infrastruktur sebagai fondasi utama pertumbuhan. Sejumlah analis industri menilai bahwa pertumbuhan tiga digit dalam periode singkat menjadi sinyal bahwa kompetisi di e-wallet Indonesia semakin terbuka. (I-2)



Editor : Wisnu Arto Subari
