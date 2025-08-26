Rek-Wallet Jadi Tren Baru Pendorong Inklusi Keuangan Digital

Ilustrasi(Dok Ist)

TRANSAKSI elektronik dengan menggunakan dompet digital atau e-wallet semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Ini terlihat dari Riset Jakpat 2025, hingga semester pertama 2025 sebanyak 94% responden di Indonesia menggunakan pembayaran digital.

Dalam enam bulan terakhir, aktivitas finansial terbesar adalah belanja (81%), membayar tagihan (68%), menabung (35%), serta investasi dan asuransi (masing-masing 22%).

Temuan ini memperlihatkan e-wallet sudah jadi kanal keuangan terdekat dalam keseharian, terutama anak muda. Namun, meski transaksi digital terus meningkat, aktivitas menabung masih tertinggal daripada belanja dan pembayaran tagihan.

Menjawab hal itu, Ovo (PT Visionet Internasional), platform pembayaran digital, bersama Superbank (PT Super Bank Indonesia), bank dengan layanan digital yang didukung Grab, Emtek, Singtel, dan KakaoBank, melahirkan terobosan finansial, Ovo Nabung (Ovo Nabung by Superbank).

Dengan format rek-wallet (rekening e-wallet) yakni rekening bank di dalam e-wallet Ovo, pengguna bisa menggunakan e-wallet untuk kebutuhan harian ditambah dengan manfaat tabungan digital.

Chief Operating Officer Ovo Eddie Martono mengatakan rek-wallet mampu menjawab kebutuhan generasi muda atas solusi keuangan menggunakan e-wallet Ovo yang praktis dengan standar keamanan dan bunga 5% per tahun dari Superbank.

"Rek-wallet juga mengubah dompet digital yang selama ini hanya untuk pengeluaran menjadi sarana menyimpan dan menumbuhkan dana. Dengan cara ini, rek-wallet bukan hanya mengikuti kebiasaan pengguna, tetapi juga memperluas akses ke tabungan formal serta mendorong makin banyak orang masuk ekosistem inklusi keuangan," kata dia, di Jakarta, Selasa (26/8).

Ia melanjutkan sejak diluncurkan Mei 2025, Ovo Nabung sudah melampaui 1 juta pengguna. Hal ini menunjukkan semakin besarnya minat pengguna khususnya anak muda terhadap format rek-wallet.

“Capaian 1 juta pengguna Ovo Nabung by Superbank dalam dua bulan ini membuktikan tingginya relevansi rek-wallet dengan kebutuhan anak muda saat ini. Mereka tidak hanya mencari kemudahan bertransaksi, tapi juga menginginkan solusi cerdas untuk menumbuhkan saldo dalam satu aplikasi e-wallet Ovo yang praktis, aman, dan terpercaya," papar Eddie.

Dia menjelaskan melalui Ovo Nabung by Superbank, pihaknya menghadirkan pengalaman finansial baru yang menggabungkan kemudahan e-wallet dengan keuntungan bunga dari rekening tabungan.

"Ini juga inovasi yang sejalan dengan semangat meningkatkan inklusi keuangan melalui layanan rek-wallet yang #GakAdaRuginya,” ujarnya.

Dia menerangkan melalui proses upgrade yang cepat dan praktis melalui aplikasi Ovo, rek-wallet membuka akses lebih mudah pengguna e-wallet harian untuk terhubung dengan layanan perbankan formal.

"Pendekatan ini menjadikan kanal digital sebagai pintu masuk inklusif yangmenjembatani kebutuhan masyarakat belum memiliki rekening bank (unbanked) dan yang terbatas akses perbankan (underbanked)," ujarnya.

Business Director Superbank Sukiwan menambahkan generasi muda kini tidak lagi melihat tabungan dan pembayaran sebagai dua hal terpisah, melainkan sebagai satu ekosistem digital yang terintegrasi.

"Lonjakan satu juta pengguna dalam dua bulan membuktikan kuatnya kepercayaan masyarakat pada inovasi rek-wallet. Bagi kami, capaian ini memperkuat komitmen menghadirkan solusi finansial yang aman, relevan, dan mudah diakses. Melalui integrasi dengan ekosistem terpercaya seperti Ovo dan Grab, kami ingin menyederhanakan perbankan digital serta mendorong inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Sukiwan.

Ia mengatakan banyak anak muda merasakan langsung manfaat rek-wallet. Contohnya kemudahan satu aplikasi untuk transaksi dan menyimpan dana berbunga yang dilengkapi fleksibilitas menabung tanpa minimum saldo.

"Dengan kombinasi kemudahan e-wallet beserta keuntungan dan keamanan bank, rek-wallet Ovo Nabung by Superbank jadi solusi finansial digital yang #GakAdaRuginya serta mendorong kebiasaan menabung generasi muda."

Terlebih, Ovo Nabung didukung PT Super Bank Indonesia yang berizin dan diawasi OJK dan BI, serta peserta penjaminan LPS, menjadikan kemudahan dan rasa aman rek-wallet tersebut dalam satu ekosistem Grab, Ovo, dan Superbank. (H-2)