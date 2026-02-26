Panduan Lengkap Passphrase Coretax: Fungsi, Cara Buat, dan Bedanya dengan Password

Headline
IMPLEMENTASI penuh sistem Core Tax Administration System (Coretax) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2026 membawa standar keamanan baru bagi Wajib Pajak di Indonesia. Salah satu elemen yang paling sering memicu pertanyaan adalah Passphrase. Meski terdengar serupa dengan password, keduanya memiliki peran yang jauh berbeda dalam ekosistem perpajakan digital.
Passphrase Coretax adalah rangkaian karakter rahasia yang berfungsi sebagai kunci otorisasi untuk melakukan tindakan hukum atau administratif di dalam sistem Coretax. Jika password digunakan untuk "membuka pintu" (login), maka passphrase adalah "pena" untuk menandatangani dokumen secara digital.
Passphrase ini melekat pada Sertifikat Elektronik atau Kode Otorisasi DJP. Tanpa passphrase yang benar, Wajib Pajak tidak akan bisa mengirimkan SPT, menerbitkan faktur pajak, atau melakukan pemindahbukuan, meskipun sudah berhasil masuk ke akun Coretax.
DJP menetapkan standar ketat untuk pembuatan passphrase guna mencegah peretasan dan penyalahgunaan data:
Proses pembuatan passphrase dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
Memahami penggunaan passphrase merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak di era digital 2026. Dengan passphrase yang kuat, Anda tidak hanya mematuhi regulasi perpajakan, tetapi juga melindungi integritas data keuangan pribadi dari ancaman siber.
