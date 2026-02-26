Inovasi Komunikasi Digital Jasa Raharja Diganjar Penghargaan Nasional

Ilustrasi(Dok Istimewa)

JASA Raharja menyabet dua penghargaan dalam ajang Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2026 yang berlangsung di Yogyakarta, Jumat (13/2/2026). Capaian ini menjadi pengakuan atas efektivitas strategi komunikasi perusahaan dalam membangun reputasi dan transparansi layanan kepada masyarakat.

Dalam kompetisi nasional tersebut, Jasa Raharja meraih predikat Gold Winner untuk Kategori Owned Media (Subkategori Majalah Internal) dan Bronze Winner untuk Kategori Kanal Digital (Subkategori Media Sosial).

Sekretaris Perusahaan Jasa Raharja Dodi Apriansyah menyatakan bahwa penghargaan ini membuktikan keberhasilan perusahaan dalam mengelola komunikasi yang strategis, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

"Penghargaan ini membuktikan bahwa komunikasi yang kami bangun mampu memperkuat reputasi perusahaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik. Kanal digital dan media internal kami bukan sekadar sarana informasi, tapi juga wadah membangun budaya kerja yang solid," ujar Dodi melalui keterangannya, Kamis (26/2/2026).

Dodi menjelaskan media sosial perusahaan kini menjadi garda terdepan dalam menyampaikan informasi layanan, edukasi keselamatan berkendara, hingga sosialisasi program perlindungan korban kecelakaan. Melalui platform digital, Jasa Raharja berupaya memastikan kehadiran negara dapat dirasakan masyarakat secara cepat dan responsif.

Di sisi internal, Majalah Jasa Raharja dinilai sukses menjadi instrumen penguat budaya kerja organisasi. Media ini berfungsi sebagai ruang berbagi praktik terbaik (best practices) dan nilai-nilai perusahaan guna mendukung pelayanan publik yang akuntabel.

Sebagai bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, Jasa Raharja menempatkan komunikasi sebagai instrumen strategis untuk menjaga keberlanjutan organisasi. Dengan pendekatan yang terstruktur, perusahaan memastikan setiap kebijakan pemberian santunan tersampaikan dengan transparan kepada masyarakat.

"Komunikasi yang kuat adalah fondasi pendukung tugas operasional kami. Kami terus mendorong standar pelayanan prima agar setiap informasi layanan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia," tambah Dodi. (H-2)