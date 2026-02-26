Panduan Investasi SBN 2026: Strategi Passive Income di Masa Sulit

Headline
TAHUN ini menjadi periode krusial bagi investor ritel di Indonesia. Di tengah fluktuasi ekonomi global dan tren suku bunga acuan (BI Rate) yang mulai melandai di level 4,75%, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel muncul sebagai penyelamat portofolio. Dengan jaminan keamanan 100% dari negara, SBN bukan sekadar tempat parkir dana, melainkan mesin pencetak passive income yang stabil.
Banyak investor bertanya, mengapa harus SBN di saat pasar saham atau kripto menawarkan potensi cuan lebih besar? Jawabannya terletak pada kepastian. Berikut adalah keunggulan utama investasi SBN di tahun 2026:
Pemerintah berencana menerbitkan 8 seri SBN Ritel sepanjang 2026. Berikut jadwal lengkapnya:
|Seri SBN
|Estimasi Masa Penawaran
|ORI029
|26 Januari – 19 Februari 2026
|SR024
|6 Maret – 15 April 2026
|ST016
|8 Mei – 3 Juni 2026
|ORI030
|6 Juli – 30 Juli 2026
|SR025
|21 Agustus – 16 September 2026
|SBR015
|28 September – 22 Oktober 2026
|ST017
|6 November – 2 Desember 2026
Mari kita bedah simulasi riil keuntungan investasi ORI dibandingkan deposito bank untuk dana Rp100 juta:
Deposito Bank (Bunga 4,25% p.a):
Hasil Bersih per Tahun: Rp3.400.000 (Setelah pajak 20%)
ORI029 Tenor 6 Tahun (Kupon 5,80% p.a):
Hasil Bersih per Tahun: Rp5.220.000 (Setelah pajak 10%)
Keuntungan bersih dari ORI hampir dua kali lipat lebih tinggi dari bunga deposito, menjadikannya pilihan cerdas untuk passive income.
Apakah modal investasi SBN bisa hilang?
Tidak. Modal Anda dijamin 100% oleh negara melalui Undang-Undang.
Berapa minimal investasi SBN 2026?
Minimal investasi mulai dari Rp1.000.000.
