Panduan Investasi SBN 2026: Strategi Passive Income di Masa Sulit

TAHUN ini menjadi periode krusial bagi investor ritel di Indonesia. Di tengah fluktuasi ekonomi global dan tren suku bunga acuan (BI Rate) yang mulai melandai di level 4,75%, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel muncul sebagai penyelamat portofolio. Dengan jaminan keamanan 100% dari negara, SBN bukan sekadar tempat parkir dana, melainkan mesin pencetak passive income yang stabil.

Kenapa SBN Ritel Menjadi Safe Haven di 2026?

Banyak investor bertanya, mengapa harus SBN di saat pasar saham atau kripto menawarkan potensi cuan lebih besar? Jawabannya terletak pada kepastian. Berikut adalah keunggulan utama investasi SBN di tahun 2026:

Keamanan Tanpa Celah: Pokok dan imbal hasil dijamin oleh Undang-Undang APBN. Risiko gagal bayar praktis nol.

Imbal Hasil Bersih Lebih Tinggi: Pajak kupon SBN hanya 10%, jauh lebih rendah dibandingkan pajak bunga deposito (20%).

Melawan Inflasi: Kupon SBN seperti ORI029 (5,80%) memberikan imbal hasil riil positif di atas proyeksi inflasi 2,5%.

Kalender Investasi SBN Ritel 2026 (Jadwal Resmi) Pemerintah berencana menerbitkan 8 seri SBN Ritel sepanjang 2026. Berikut jadwal lengkapnya: Baca juga : Cara Cerdas Dapat Gaji Buta tiap Bulan via SBN Ritel 2026 Seri SBN Estimasi Masa Penawaran ORI029 26 Januari – 19 Februari 2026 SR024 6 Maret – 15 April 2026 ST016 8 Mei – 3 Juni 2026 ORI030 6 Juli – 30 Juli 2026 SR025 21 Agustus – 16 September 2026 SBR015 28 September – 22 Oktober 2026 ST017 6 November – 2 Desember 2026

Strategi Gaji Buta 2026: SBN vs Deposito

Mari kita bedah simulasi riil keuntungan investasi ORI dibandingkan deposito bank untuk dana Rp100 juta:

Deposito Bank (Bunga 4,25% p.a):

Hasil Bersih per Tahun: Rp3.400.000 (Setelah pajak 20%)

ORI029 Tenor 6 Tahun (Kupon 5,80% p.a):

Hasil Bersih per Tahun: Rp5.220.000 (Setelah pajak 10%)

Baca juga : Kalender Investasi SBN 2026: Jadwal Lengkap dan Strategi Cuan Maksimal

Keuntungan bersih dari ORI hampir dua kali lipat lebih tinggi dari bunga deposito, menjadikannya pilihan cerdas untuk passive income.

People Also Ask (FAQ)

Apakah modal investasi SBN bisa hilang?

Tidak. Modal Anda dijamin 100% oleh negara melalui Undang-Undang.

Berapa minimal investasi SBN 2026?

Minimal investasi mulai dari Rp1.000.000.

Checklist Investasi SBN 2026

Pastikan sudah memiliki SID (Single Investor Identification).

Pantau jadwal penawaran seri terdekat seperti SR024.

Siapkan dana di RDN atau rekening bank terkait.

Pilih tenor sesuai rencana keuangan (3 tahun atau 6 tahun).

Lakukan pemesanan di awal masa penawaran sebelum kuota habis. (I-2)

