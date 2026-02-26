Kalender Investasi SBN 2026: Jadwal Lengkap dan Strategi Cuan Maksimal

Headline
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.
MEMASUKI tahun 2026, instrumen Surat Berharga Negara (SBN) Ritel masih menjadi primadona bagi investor yang mencari keamanan tingkat tinggi. Dengan jaminan 100% dari pemerintah melalui Undang-Undang APBN, SBN menawarkan alternatif investasi yang jauh lebih stabil dibandingkan saham atau kripto, namun dengan imbal hasil yang lebih kompetitif daripada deposito konvensional.
Kementerian Keuangan telah merancang setidaknya delapan kali penerbitan SBN Ritel sepanjang tahun 2026. Bagi Anda yang ingin membangun portofolio pendapatan pasif (passive income), memahami kalender rilis ini adalah langkah awal yang krusial.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), berikut adalah estimasi jadwal penawaran SBN Ritel 2026:
|Seri SBN
|Estimasi Masa Penawaran
|ORI029
|26 Januari – 19 Februari 2026
|SR024
|6 Maret – 15 April 2026
|ST016
|8 Mei – 3 Juni 2026
|ORI030
|6 Juli – 30 Juli 2026
|SR025
|21 Agustus – 16 September 2026
|SWR007
|4 September – 21 Oktober 2026
|SBR015
|28 September – 22 Oktober 2026
|ST017
|6 November – 2 Desember 2026
*Jadwal bersifat tentatif dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Kementerian Keuangan.
Obligasi Negara Ritel (ORI) tetap menjadi favorit karena sifatnya yang tradable atau dapat diperjualbelikan di pasar sekunder. Artinya, jika Anda membutuhkan dana darurat sebelum masa tenor berakhir (biasanya 3 atau 6 tahun), Anda bisa menjualnya melalui mitra distribusi.
Keuntungan utama ORI pada 2026 meliputi:
Banyak investor pemula bingung memilih seri yang tepat. Secara sederhana, pembagiannya adalah sebagai berikut:
Untuk memaksimalkan keuntungan, jangan menaruh semua modal Anda pada satu seri. Gunakan strategi Laddering. Misalnya, bagi modal Anda ke dalam ORI029 di awal tahun dan SBR015 di akhir tahun. Dengan cara ini, Anda memiliki diversifikasi tenor dan jenis kupon yang menjaga arus kas bulanan tetap stabil.
SBN Ritel 2026 adalah instrumen Safe Haven yang cerdas di tengah dinamika ekonomi global. Dengan pajak yang lebih rendah dan jaminan negara yang mutlak, tidak ada alasan bagi investor ritel untuk melewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda mencatat tanggal penawaran agar tidak kehabisan kuota nasional.
1. Apakah investasi SBN bisa rugi?
Risiko gagal bayar hampir nol karena dijamin undang-undang. Risiko hanya terjadi jika Anda menjual ORI/SR di pasar sekunder saat harganya sedang turun (capital loss).
2. Berapa minimal investasi SBN?
Sangat terjangkau, mulai dari Rp1.000.000 hingga maksimal Rp5 miliar - Rp10 miliar per seri.
3. Kapan kupon SBN dibayarkan?
Kupon ditransfer otomatis ke rekening Anda setiap bulan, biasanya pada tanggal 10 atau 15.
4. Apakah SBN syariah (Sukuk) hanya untuk muslim?
Tidak. Seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama dapat berinvestasi di Sukuk Ritel maupun Sukuk Tabungan. (I-2)
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi
Cek jadwal lengkap SBN Ritel 2026 dan keuntungan investasi ORI. Strategi passive income aman dengan pajak rendah dan jaminan negara 100%.
Cek jadwal lengkap SBN 2026 (ORI, SR, ST, SBR). Panduan strategi investasi aman dengan jaminan negara untuk passive income bulanan maksimal.
Cek jadwal lengkap SBN 2026 (ORI, SR, ST, SBR). Panduan strategi investasi aman dengan jaminan negara untuk passive income bulanan maksimal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved