Nouey Perkuat Edukasi dan Keamanan untuk Lindungi Pengguna dari Modus Penipuan Online

BURSA kripto Nouey menegaskan komitmennya terhadap kepatuhan regulasi dan perlindungan pengguna, menyusul beredarnya informasi palsu mengenai platform tersebut di internet dan media sosial. Informasi menyesatkan tersebut dinilai telah menimbulkan kesalahpahaman bagi Sebagian pengguna dan mengganggu ekosistem pasar yang sehat.

“Informasi tersebut sepenuhnya bersifat menyesatkan dan tidak benar. Sejak didirikan, Nouey selalu beroperasi secara sah, patuh regulasi, dan menempatkan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan pengguna sebagai prioritas utama,” ujar Head of the Compliance Office Nouey Crypto Group Andi Wijaya dalam keterangan resminya, Kamis (28/8).

Andi mengatakan platform telah menyelesaikan proses perizinan dan pencatatan di berbagai yurisdiksi, dengan informasi kepatuhan yang dapat diakses publik.

Nouey juga telah melewati audit independen dan penilaian keamanan dari berbagai lembaga terpercaya untuk memastikan transparansi bisnis dan keamanan yang dapat ditelusuri.

Saat ini, terang Andi, pihaknya telah memulai proses bukti untuk menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan pernyataan tidak benar serta tindakan pencemaran nama baik.

Risiko dan Bahaya Informasi Palsu

Andi menjelaskan, perkembangan pesat pasar kripto saat ini, sering dimanfaatkan oknum untuk membuat informasi palsu yang menjadi awal dari penipuan online.

Bahkan, menurutnya, beberapa oknum menggunakan nama platform Nouey tsecara ilegal, memalsukan pengumuman resmi, atau membuat pernyataan kerja sama fiktif untuk mengarahkan pengguna ke situs phishing atau mengunduh program berbahaya, dengan tujuan mencuri private key atau memindahkan aset.

Jenis penipuan ini tidak hanya merugikan kepentingan pengguna, tetapi juga merusak tatanan pasar secara serius. Nouey mengingatkan seluruh pengguna: platform tidak akan pernah melalui saluran nonresmi meminta pengguna memberikan private key, seed phrase, atau melakukan transfer aset.

“Semua pesan yang berisi permintaan semacam itu adalah penipuan. Harap selalu waspada dan berhati-hati agar tidak menjadi korban,”pesan Andi.

Edukasi Pengguna dan Penguatan Perlindungan Keamanan

Untuk mencegah risiko serupa, bursa Nouey telah memperkuat edukasi pengguna serta membangun mekanisme manajemen risiko.

Platform tersebut telah meluncurkan pengingat anti-penipuan multibahasa di situs web, aplikasi, dan akun resmi media sosial, guna membantu pengguna global mengenali risiko secara tepat waktu.

“Nouey menerapkan model manajemen risiko cerdas, yang memantau tautan mencurigakan, aktivitas akun tidak normal, serta potensi tindakan penipuan secara real-time, dan memberikan peringatan jika diperlukan,” tandasnya.

Selain itu, Nouey juga mendorong kerja sama dengan lembaga keamanan siber pihak ketiga, membangun sistem teknologi anti-penipuan menyeluruh yang mencakup verifikasi identitas, pelacakan alamat on-chain, serta identifikasi konten berbahaya.

Tujuan utama dari langkah-langkah ini adalah agar pengguna tidak hanya dapat bertransaksi dengan aman, tetapi juga memiliki kesadaran perlindungan diri dalam menghadapi lingkungan informasi yang kompleks.

Seperti yang dikatakan para pakar keuangan, “transparansi adalah titik awal dari kepercayaan”, dan kombinasi antara edukasi pengguna serta perlindungan teknologi merupakan arah yang dipegang teguh oleh Nouey untuk membangun kepercayaan jangka panjang.

Komitmen ke Depan

Seiring meningkatnya penggunaan Web3 dan globalisasi pasar kripto, Nouey menilai kepatuhan, transparansi, dan perlindungan pengguna merupakan syarat mendasar bagi pertumbuhan industri.

Ke depan, platform akan terus meningkatkan kapasitas dalam tiga aspek utama yaitu tata kelola kepatuhan, keamanan siber, dan edukasi pengguna guna mendorong terbentuknya lingkungan pasar yang lebih sehat dan berkelanjutan.

“Kami mengajak pengguna untuk selalu merujuk informasi melalui situs resmi dan saluran resmi yang terverifikasi. Jangan mudah mempercayai informasi yang belum terkonfirmasi,” tutur Andi.

Nouey menegaskan akan mengambil langkah hukum terhadap setiap tindakan pemalsuan atau penyebaran informasi palsu secara sengaja.

“Membangun ekosistem kripto yang sehat hanya bisa dicapai dengan informasi benar, kepatuhan kuat, dan perlindungan keamanan berkelanjutan. Kami akan mendorong industri menuju jalur perkembangan yang lebih transparan dan sehat bersama pengguna di seluruh dunia,” pungkas Andi. (Z-1)