Layanan Operasional MRT Jakarta sudah Kembali Normal

BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
Moda transportasi MRT Jakarta telah beroperasi secara normal setelah gelombang unjuk rasa yang terjadi di pusat Jakarta beberapa hari terakhir.
"Layanan operasional MRT Jakarta pada hari ini berjalan normal," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Divisi Corporate Secretary MRT Jakarta Ahmad Pratomo di Jakarta, Senin.
Dia mengatakan waktu layanan operasional diberlakukan seperti biasa, yakni pada pukul 05.00-00.00 WIB. Kemudian, selang waktu keberangkatan (headway) kereta 10 menit pada jam tidak sibuk dan 5 menit pada jam sibuk. Dengan demikian, seluruh stasiun MRT Jakarta sudah dapat melayani penumpang, termasuk Stasiun Istora Mandiri.
"Stasiun MRT Istora Mandiri dengan pengaturan akses masuk dapat melalui pintu masuk (entrance) B, C, D, dan elevator sisi IDX dibuka, sementara entrance A dan elevator sisi GBK saat ini masih ditutup," ucap Ahmad.
Pihaknya pun mengajak masyarakat untuk menggunakan MRT Jakarta sebagai moda transportasi pilihan yang nyaman dan aman, serta selalu mengikuti informasi terkini melalui kanal resmi media sosial dan website MRT Jakarta.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, provokator dan pelaku kerusuhan membakar Halte Transjakarta Polda Metro Jaya saat berlangsungnya demonstrasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Jumat (29/8), sekitar pukul 21.00 WIB. Selain membakar halte Transjakarta, mereka juga merusak pintu masuk Stasiun MRT Istora.
Sebagai tindak lanjut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secepatnya melakukan pembenahan halte-halte yang dirusak itu serta menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama seminggu ke depan. (Ant/E-3)
Pemprov DKI Jakarta akan menggratiskan tarif layanan Transjakarta dan MRT selama seminggu, serta melakukan pembenahan halte yang dirusak saat rangkaian unjuk rasa.
PT MRT Jakarta (Perseroda) kembali melayani penumpang rute penuh dari Stasiun Lebak Bulus hingga Stasiun Bundaran HI dengan melewati pemberhentian di Stasiun Istora Mandiri.
MoU ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan guna memastikan apakah proyek tersebut dapat dibiayai 100 persen oleh sektor swasta.
Jika setelah proses investigasi internal terbukti karyawan bersangkutan menggunakan ijazah palsu, maka akan ditindak sesuai peraturan internal yang berlaku dengan pemecatan.
MRT Jakarta berkomitmen mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam meningkatkan aksesibilitas transportasi publik yang nyaman, aman dan efisien bagi masyarakat.
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan perlunya penegakan hukum yang tegas tanpa kompromi terhadap para provokator dan pelaku kerusuhan di Surabaya.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan barang bukti yang disita, mereka dianggap berperan dalam rencana penyerangan. Sementara 13 orang sisanya saat ini masih dilakukan penyelidikan lanjutan.
