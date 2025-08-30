Masuki Usia ke-21, Hypermart Lakukan Rebranding

Genap berusia 21 tahun, Hypermart resmi memasuki babak baru dalam perjalanannya sebagai pelopor ritel modern Indonesia.(Dok. Hypermart)

GENAP berusia 21 tahun, Hypermart resmi memasuki babak baru dalam perjalanannya sebagai pelopor ritel modern Indonesia. Melalui rebranding yang menghadirkan identitas visual baru yang lebih segar dan penuh makna, Hypermart menegaskan komitmennya untuk terus relevan dan semakin dekat dengan pelanggan Indonesia yang terus berkembang.

Logo baru Hypermart menghadirkan simbol infinity ribbon, pita tak berujung yang mencerminkan adaptabilitas dan pertumbuhan berkelanjutan. Di tengahnya, terdapat golden smile berbentuk pisang berwarna kuning, sebagai simbol kebahagiaan, keramahan, dan kehangatan dalam layanan pelanggan.

Warna biru pada pita menyampaikan pesan kepercayaan dan modernitas, sedangkan kuning pada pisang menyuarakan optimisme dan keceriaan. Latar putih mempertegas kesederhanaan dan kebersihan yang menjadi fondasi dalam menghadirkan pengalaman belanja yang nyaman dan terpercaya.

Rebranding ini mencerminkan pembaharuan menyeluruh di berbagai lini bisnis Hypermart, meliputi budaya layanan baru melalui Golden Smile Movement, menghadirkan produk segar berkualitas dengan area yang lebih tertata rapi dan menarik, memberikan pengalaman belanja yang lebih inspiratif di kategori non-makanan, dengan tata letak modern dan pilihan produk yang lebih relevan, menjamin harga dan promosi yang tetap kompetitif dan terjangkau untuk seluruh keluarga Indonesia, serta tampilan toko yang lebih segar, nyaman, dan menarik secara visual dan program loyalitas dengan berbagai manfaat eksklusif bagi member setia.

Empat gerai pertama yang meluncurkan tampilan baru ini secara serentak pada Kamis (28/8) adalah Hypermart Lippo Karawaci Utara, Hypermart Puri, Hypermart Vila Melati Mas, dan Hypermart Gading Serpong.

"Rebranding ini adalah cerminan dari komitmen kami untuk tetap relevan, terus berinovasi dan menciptakan pengalaman belanja yang lebih hangat dan menyenangkan bagi pelanggan. Di usia ke-21 ini, kami ingin menunjukkan bahwa Hypermart bukan hanya berkembang, tetapi juga berevolusi. Logo baru kami menggambarkan semangat pertumbuhan berkelanjutan, dan yang paling penting, senyum yang ingin kami hadirkan di setiap kunjungan pelanggan," ucap ujar Adrian Suherman, Presiden Direktur MPPA.

Mengusung semangat baru, Hypermart meluncurkan kampanye besar bertajuk "Belanja Bikin Happy", sebuah bentuk apresiasi terhadap peran penting para ibu sebagai pengambil keputusan utama dalam keluarga yang memastikan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan seluruh anggota keluarga merasa bahagia.

Melalui program WIB, Waktunya Ibu Bahagia, Hypermart menciptakan pengalaman belanja yang bukan hanya fungsional, tetapi juga menyenangkan dan membahagiakan layaknya shopping therapy.

Program WIB (Waktunya Ibu Bahagia) akan terus hadir setiap tanggal 15 di setiap bulannya, memberikan moment ekstra penuh kejutan di pertengahan bulan bagi para ibu, dan semakin banyak alasan untuk bahagia.

Sebagai bagian dari semangat baru ini, Hypermart juga menghadirkan rangkaian kegiatan akhir pekan bertajuk Hari Happy Hypermart, serangkaian kegiatan akhir pekan yang memperkuat hubungan dengan pelanggan seperti Hari Icip Happy, Hari Olahraga Happy, dan Hari Member Happy.

Dengan wajah dan semangat baru, Hypermart menyapa masa depan ritel Indonesia dengan penuh optimisme. Bukan sekadar tempat belanja hemat, Hypermart hadir sebagai ruang yang menyambut dengan hangat, menghargai setiap pelanggan, dan mengirim mereka pulang dengan senyum. (Fal/E-1)