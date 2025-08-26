Perubahan Nama PT Bank KB Indonesia Tbk Dinilai Strategis

Ilustrasi(Freepik)

LANGKAH KB Bank, yang resmi mengganti nama perusahaan menjadi PT Bank KB Indonesia Tbk dinilai sebagai langkah strategis yang memperkuat eksistensi dan positioning bagian dari KB Financial Group (KBFG) tersebut di pasar perbankan nasional. Hal tersebut disampaikan Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sekaligus pengamat perbankan Trioksa Siahaan.

“Perubahan nama ini untuk menguatkan kehadiran KBFG di Indonesia dan ini merupakan langkah strategis bank untuk menguatkan top of mind masyarakat mengenai KB Bank,” ujar Trioksa, Selasa (26/8).

Trioksa menambahkan, rebranding ini juga mencerminkan dukungan penuh dari bank induk, yaitu KB Kookmin Bank, terhadap operasional dan ekspansi bisnis di Indonesia. Hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KB Bank.

“Langkah ini menunjukkan sisi positif dari KB Bank bahwa mereka memiliki dukungan kuat dari bank induk, dan ini diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat maupun investor,” jelasnya.

Menurut Trioksa, rebranding juga berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja saham perusahaan, terutama jika diikuti dengan peningkatan kinerja keuangan bank.

Diketahui, berdasarkan data perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, saham PT Bank KB Indonesia Tbk (BBKP) mencapai Rp85 per saham dan memimpin kenaikan saham sebesar 34,92% pada perdagangan Senin, (25/8/2025). Adapun, dalam sebulan, harga saham BBKP naik 32,81%.

“Rebranding ini bisa menjadi katalis positif untuk saham KB Bank jika diiringi dengan kinerja perusahaan yang positif untuk mendukung performa saham,” tambah Trioksa.

Trioksa melanjutkan, dalam menilai prospek bisnis dan keuangan KB Bank pasca perubahan nama, investor perlu memfokuskan perhatian pada kinerja bank secara keseluruhan. Rebranding dinilai sebagai langkah positif, namun kepercayaan investor sangat ditentukan oleh sejauh mana bank mampu menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan kinerja keuangan secara konsisten.

“Faktor utama yang harus diperhatikan investor adalah kinerja bank. Sepanjang kinerja KB Bank menunjukkan tren yang positif dan berkelanjutan, maka kepercayaan investor akan semakin kuat,” tutupnya. (Z-1)