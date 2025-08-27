Dari Negeri Sendiri, Food Tray Lokal Halal Cipta Perdana Lancar Jawab Kebutuhan Dapur MBG

Ilustrasi(Dok PT PART)

MENJAWAB meningkatnya permintaan akan peralatan makan massal yang berkualitas, halal, dan berwawasan lingkungan, PT. Cipta Perdana Lancar (PART) memperkenalkan produk food tray berbahan stainless steel SUS 304. Inovasi ini menarik perhatian publik setelah dipilih oleh dapur mandiri MBG Pasar Keong, Lebak, Banten, sebagai perlengkapan utama operasional mereka.

Food tray ini menonjol bukan hanya dari segi material berkualitas tinggi, namun juga karena diproduksi sepenuhnya di dalam negeri, dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) mencapai 97,21%.

Direktur PT. Cipta Perdana Lancar, Tjoeng Rino Saputra, menekankan pentingnya membanggakan produk lokal yang memiliki kualitas internasional.

“Dengan Food Tray SUS 304, kami ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghasilkan produk berstandar global dan 100% halal. Seluruh proses produksi kami pastikan sesuai standar halal, sehingga aman digunakan oleh semua kalangan, termasuk lembaga pendidikan, dapur massal, dan program sosial berbasis syariah tidak menggunakan bahan nonhalal,” ujarnya pada Rabu (27/08).

Dikenal secara global dalam industri makanan, food tray berbahan SUS 304 menawarkan ketahanan terhadap korosi, aman untuk berbagai suhu makanan, serta daya tahan tinggi. Fitur-fitur ini menjadikannya solusi ideal bagi dapur skala besar, layanan makan massal, fasilitas kesehatan, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial.

Berbeda dari produk serupa yang masih menggunakan lapisan kimia yang berpotensi tidak halal, PT. PART menghadirkan pendekatan baru dengan menggunakan minyak nabati sebagai bahan finishing anti-karat.

Pendekatan ini tidak hanya aman bagi pengguna, tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan karena menggunakan bahan alami yang dapat diperbarui. Hal ini memperkuat posisi food tray sebagai produk ramah lingkungan dan sejalan dengan tren global pengurangan limbah berbasis minyak bumi.

Setiap tray diproduksi dengan pengawasan kualitas ketat dan desain lima sekat standar yang menjaga makanan tetap terpisah. PT. PART juga menyediakan varian empat dan enam sekat, serta opsi penyesuaian desain sesuai kebutuhan konsumen.

Desain permukaan yang halus memudahkan pencucian dan meningkatkan efisiensi operasional dapur berskala besar.

“Produk kami ramah lingkungan, efisien, dan tahan digunakan bertahun-tahun tanpa menurunkan kualitas,” tambah Tjoeng.

Meski mengusung bahan dan teknologi unggulan, perusahaan tetap menjaga agar harga produk tetap terjangkau. Filosofi perusahaan adalah memberikan akses terhadap produk halal dan berkualitas tanpa membebani konsumen, terutama bagi sektor sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Dengan kapasitas produksi besar dan kualitas terjaga, PT. PART mampu melayani permintaan skala besar dari sektor swasta hingga pemerintah.

“Kepercayaan MBG untuk menggunakan produk kami adalah bukti nyata kualitas dan kapasitas produksi kami,” tegasnya.

Keunggulan PT. PART diperkuat oleh sertifikat TKDN sebesar 97,21%, sesuai Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011. Hal ini mencerminkan komitmen perusahaan dalam memperkuat industri nasional dan mendukung penggunaan produk dalam negeri dalam proyek-proyek pemerintah.

Bahan baku lokal dari Morowali dan teknik finishing yang menggunakan minyak nabati tidak hanya menghasilkan produk unggulan, tetapi juga membuka lapangan kerja, memperkuat daya saing industri, dan mengurangi ketergantungan pada barang impor. Selain itu, penggunaan tray tahan lama membantu mengurangi sampah plastik, mendukung agenda lingkungan berkelanjutan.

“Ke depan, kami ingin agar setiap program makan massal di Indonesia bisa menggunakan produk dalam negeri yang halal, ramah lingkungan, dan berkualitas. Dengan begitu, uang yang dibelanjakan tetap berputar di ekonomi nasional, bukan lari ke luar negeri,” jelas Tjoeng.

Sebagai produsen yang berfokus pada inovasi, PT. PART menargetkan diri menjadi pemain utama dalam produksi food tray halal, baik di Indonesia maupun kawasan Asia Tenggara. Dengan fondasi sertifikasi TKDN, jaminan kehalalan, dan teknologi finishing berbasis nabati, perusahaan optimistis bisa memasuki pasar ekspor.

“Produk kami tidak hanya untuk kebutuhan domestik, tetapi juga berpotensi besar untuk diekspor. Dengan kualitas yang sudah diakui MBG, sertifikasi TKDN dari Kemenperin, serta keunggulan halal dan nabati, kami optimistis produk lokal ini bisa bersaing di pasar internasional,” tutup Tjoeng. (E-4)