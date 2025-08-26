Proyek LNG Tangguh Papua Barat Dapat Dukungan Jangka Panjang

Ilustrasi(Antara)

Proyek Tangguh Liquefied Natural Gas (LNG) di Papua Barat kembali mendapat dukungan besar setelah Baker Hughes, perusahaan teknologi energi global, menandatangani kontrak layanan jangka panjang dengan British Petroleum (bp). Perjanjian berdurasi 90 bulan ini mencakup penyediaan suku cadang, perbaikan, serta dukungan teknis lapangan bagi peralatan turbomachinery vital yang menggerakkan fasilitas LNG tersebut.

Peralatan yang tercakup antara lain turbin gas berkapasitas besar, turbin uap, dan kompresor yang menunjang tiga unit LNG. Kerja sama ini diharapkan mampu memastikan operasi kilang tetap andal sekaligus berkelanjutan.

Kontrak terbaru ini juga memperkuat hubungan jangka panjang Baker Hughes dengan bp, yang telah terjalin sejak 2009. Pada 2024 lalu, Baker Hughes bahkan memperoleh kontrak lain untuk memasok sistem tenaga dan kompresi tambahan bagi proyek Tangguh UCC, yaitu inisiatif penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon berskala besar yang dipimpin bp di Papua Barat.

Baca juga : Industri Desak Kepastian Pasokan Gas, HGBT Dinilai Penopang Daya Saing

Fasilitas Tangguh LNG sendiri merupakan salah satu proyek strategis nasional dalam menjaga ketahanan energi dan menjadi pemasok penting energi bersih ke kawasan Asia Pasifik. Kehadiran Baker Hughes diyakini akan meningkatkan keandalan operasional peralatan utama di pabrik tersebut.

“Perjanjian ini menunjukkan komitmen kami memperkuat kemitraan dengan bp sekaligus mendukung pengembangan energi di Indonesia,” ujar Tiffany Pitts, Wakil Presiden Layanan Teknologi Gas Baker Hughes.

“Dengan teknologi dan keahlian kami, fasilitas Tangguh akan mampu beroperasi lebih optimal demi memenuhi kebutuhan energi di kawasan.”

Sebagai bagian dari komitmen terhadap regulasi kandungan lokal, Baker Hughes juga menggandeng PT Imeco Inter Sarana sebagai mitra konsorsium di Indonesia. Kesepakatan ini menegaskan fokus Baker Hughes untuk memperluas kiprah di sektor gas alam cair, sekaligus mendukung transisi energi di Asia Pasifik melalui layanan manajemen aset peralatan penting yang lebih luas dan inovatif. (E-3)