PLN Indonesia Power Perkuat Transisi Energi Nasional Jelang 80 Tahun Indonesia Merdeka

MENYONGSONG Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, PLN Indonesia Power (PLN IP) menegaskan perannya sebagai penggerak utama transisi energi nasional. Dengan total kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) yang dikelola mencapai lebih dari 2.300 Megawatt (MW), PLN IP hadir sebagai garda terdepan dalam menyediakan energi yang andal, bersih, dan berkelanjutan bagi lebih dari 270 juta masyarakat Indonesia.

Melalui tema “80 Tahun Indonesia Merdeka, PLN IP Menggerakkan Masa Depan”, PLN IP menyuarakan semangat kemandirian dan inovasi dalam pembangunan ketenagalistrikan nasional. Fokus strategis PLN IP bukan hanya memastikan pasokan energi yang andal, tetapi juga melakukan transformasi menuju energi hijau yang selaras dengan target pemerintah mencapai Net Zero Emissions pada tahun 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Benardus Sudarmanta mengatakan berbagai inisiatif konkret terus dijalankan, mulai dari program biomass cofiring di pembangkit batu bara, pengembangan pembangkit EBT seperti PLTS dan PLTA, hingga transformasi digital lewat inisiatif Digital Power Plant (DPP) untuk meningkatkan efisiensi dan pengendalian operasional secara real time.

“PLN Indonesia Power tidak hanya membangun pembangkit, kami membangun masa depan. Energi yang kami hasilkan hari ini adalah fondasi bagi kemajuan Indonesia esok hari, di usia kemerdekaan yang ke-80 ini, kami mengambil peran lebih besar: memastikan energi menjadi enabler utama bagi Indonesia menjadi negara maju," ujar Bernadus.

Sebagai salah satu generation company terbesar di Asia Tenggara, PLN IP telah menggerakkan roda ekonomi nasional melalui penyediaan listrik untuk industri, UMKM dan rumah tangga. Di tengah dinamika global dan peningkatan kebutuhan energi bersih, PLN IP berkomitmen menjadi motor transformasi ketenagalistrikan Indonesia.

“Delapan dekade Indonesia merdeka adalah bukti bahwa bangsa ini terus tumbuh dan beradaptasi. PLN Indonesia Power akan terus hadir sebagai kekuatan yang menggerakkan masa depan — lewat listrik yang tidak hanya menyala, tapi juga memberi harapan,” tambah Benardus.

Dengan semangat kolaborasi, inovasi dan keberlanjutan, PLN Indonesia Power mempersembahkan kontribusi terbaiknya untuk negeri. Hadir bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hari ini, tetapi juga memastikan daya untuk generasi masa depan Indonesia.


