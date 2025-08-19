Rencana Bangun Kampus di Sumba Timur, Mentrans: Ada 4 Jurusan Utama

Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara(MI/Naufal Zuhdi)

MENTERI Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan pihaknya berencana membangun Kampus Patriot di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.

"Kami berencana membangun Kampus Patriot di sini dengan empat jurusan utama, teknologi pertanian, teknik kimia, teknik mesin, dan teknik elektro," ujar Iftitah saat ditemui di Sumba Timur, Selasa (19/8).

Mahasiswa-mahasiswa tersebut, sambung Iftitah, nantinya akan menetap di kawasan transmigrasi Melolo. Mereka akan belajar di kelas, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan lokal.

"Harapannya, kawasan transmigrasi Melolo melahirkan maestro-maestro ahli industri gula, sehingga ke depan bisa menjadi rujukan bahkan bagi kawasan lain di Indonesia," ungkap dia.

Sementara di tahun ini, Iftitah mengungkapkan pihaknya akan mengirim setidaknya dua tim dari perguruan tinggi terbaik untuk melakukan penelitian potensi ekonomi kawasan transmigrasi Melolo.

"Kawasan Melolo menjadi bukti bahwa tanah kering dan tandus, jika dilihat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru memberi peluang besar. Curah hujan rendah menghasilkan kadar gula lebih tinggi dibanding Jawa dan Sumatra, sehingga dari segi produktivitas jauh lebih baik," tutur Iftitah.(M-2)