Rencana Bangun Kampus di Sumba Timur, Mentrans: Ada 4 Jurusan Utama

Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
MENTERI Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara mengungkapkan pihaknya berencana membangun Kampus Patriot di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.
"Kami berencana membangun Kampus Patriot di sini dengan empat jurusan utama, teknologi pertanian, teknik kimia, teknik mesin, dan teknik elektro," ujar Iftitah saat ditemui di Sumba Timur, Selasa (19/8).
Mahasiswa-mahasiswa tersebut, sambung Iftitah, nantinya akan menetap di kawasan transmigrasi Melolo. Mereka akan belajar di kelas, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat untuk mencari solusi atas persoalan lokal.
"Harapannya, kawasan transmigrasi Melolo melahirkan maestro-maestro ahli industri gula, sehingga ke depan bisa menjadi rujukan bahkan bagi kawasan lain di Indonesia," ungkap dia.
Sementara di tahun ini, Iftitah mengungkapkan pihaknya akan mengirim setidaknya dua tim dari perguruan tinggi terbaik untuk melakukan penelitian potensi ekonomi kawasan transmigrasi Melolo.
"Kawasan Melolo menjadi bukti bahwa tanah kering dan tandus, jika dilihat dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, justru memberi peluang besar. Curah hujan rendah menghasilkan kadar gula lebih tinggi dibanding Jawa dan Sumatra, sehingga dari segi produktivitas jauh lebih baik," tutur Iftitah.(M-2)
Berdiri di Desa Mondu, Kecamatan Kanatang, Prainatang dikenal sebagai salah satu kampung megalitik tertua di Sumba Timur.
Air Terjun Tanggedu namanya, tempat yang dijuluki "Grand Canyon-nya Indonesia" karena keindahan tebing-tebing batu dan kolam alaminya yang jernih.
TERIK mulai menyengat. Seorang bocah laki-laki di Laimbaru, Desa Laindeha, Sumba Timur, masih berjibaku dengan jeriken lima liternya.
DENTING kayu, tarikan benang, dan desah napas perempuan-perempuan tua menyambut siang terik di Swembak dengan menenun kain Sumba.
CUACA buruk yang melanda perairan Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), dalam sebulan terakhir bikin tangkapan nelayan menurun drastis.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved