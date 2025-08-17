Mau Beli Bitcoin? Ini 5 Platform Kripto Resmi di Indonesia

Berikut Platform Kripto Resmi di Indonesia(freepik)

KEMAJUAN teknologi membuat banyak developer teknologi membangun platform trading dengan berbagai inovasi yang dibenamkan. Namun dari banyaknya aplikasi exchange kripto yang ada maka pilihlah yang terbaik sesuai dengan kebutuhan.

Untuk itu, perhatikan legalitas dari platform kripto yang akan kamu gunakan. Jika di Indonesia usahakan menggunakan platform kripto yang terdaftar di Bappebti dan diawasi oleh OJK. Sehingga platform tersebut resmi dan terikat oleh hukum di Indonesia.

Kamu bisa membeli Bitcoin Pintu atau aset kripto lainya dengan mudah karena aplikasi menawarkan fitur yang lengkap, banyaknya aset yang diperdagangkan, biaya fee yang murah, dan tentu saja perhatikan faktor keamanan dari platform tersebut.

Daftar 5 Platform Kripto Resmi di Indonesia

Sekarang ada puluhan aplikasi kripto yang bisa kamu gunakan, ada beberapa diantaranya sebagai platform kripto resmi yang ada di Indonesia. Berikut adalah 5 rekomendasi platform kripto yang bisa kamu gunakan, diantaranya adalah:

1. Pintu

Pintu adalah aplikasi kripto yang telah diunduh lebih dari 9 juta kali dan memiliki banyak pilihan aset dengan lebih dari 320+ token, serta telah resmi terdaftar dan berada di bawah pengawasan OJK. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan fitur yang lengkap, Pintu cocok bagi investor pemula maupun trader profesional dan aktif.

Aplikasi ini mendukung berbagai aset populer seperti Bitcoin, Ethereum, dan Solana, serta menyediakan fitur tambahan seperti Pintu Earn dan Auto DCA untuk menabung kripto, Pintu Academy untuk belajar kripto, Pintu Pro untuk trading dengan fitur advanced di desktop maupun HP, serta Pintu Web3 Wallet untuk akses ke dunia DeFi dan NFT.

Di Pintu, pengguna bisa melakukan investasi dan trading spot melalui Pintu Pro. Pintu Pro adalah platform trading kripto lengkap yang memiliki fitur Spot dan Futures dalam satu platform, serta telah teregulasi resmi. Dengan Pintu Futures, trader dapat trading secara fleksibel dan efisien dengan memanfaatkan leverage untuk menangkap peluang di berbagai kondisi pasar baik saat harga naik maupun turun.

Tersedia juga versi web trading yang cepat, dilengkapi dengan fitur advanced trading yang lengkap seperti chart, limit order, trading futures, perpetual contracts dan margin trading. Kelebihan ini menjadikan Pintu Pro cocok untuk trader aktif dan profesional.

Dengan demikian, Pintu menjadi platform kripto pertama di Indonesia yang menyediakan layanan baru untuk pemula maupun trader berpengalaman. Aplikasi ini juga memiliki opsi notifikasi harga, yang memberi tahu pengguna ketika harga cryptocurrency mencapai titik tertentu, sehingga mereka dapat segera mengambil keputusan trading.

2. Ajaib

Platform cryptocurrency yang terdaftar di Bappebti dan diawasi oleh OJK. Aplikasi ini memfasilitasi pengguna untuk trading Bitcoin, baik dalam trading spot maupun trading futures dengan leverage sampai 25 kali. Di sini, tersedia berbagai jenis aset kripto, termasuk Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, Shiba Inu, dan masih banyak lagi.

Melalui fitur ini, trader dapat memanfaatkan fluktuasi harga aset kripto, baik saat harga menguat maupun melemah, serta meningkatkan kemungkinan keuntungan dengan modal yang lebih kecil berkat penggunaan leverage.

Ajaib juga memastikan kenyamanan dan keamanan dalam setiap transaksi serta penyimpanan beragam aset kripto. Melalui platform ini, pengguna dapat dengan cepat menjangkau pasar kripto dan menjaga aset mereka secara aman.

Ajaib Alpha merupakan bagian dari AJAIB Group, yang dikenal sebagai salah satu investor digital terbesar di Indonesia, berfokus pada aset global termasuk cryptocurrency dan bertanggung jawab atas aplikasi AJAIB.

3. Upbit

Platform kripto yang diluncurkan oleh Dunamu, sebuah perusahaan kripto yang berbasis di Korea Selatan. Di Indonesia, nama perusahaan ini adalah PT Upbit Exchange Indonesia dan memiliki izin dari Bappebti dengan nomor 002/BAPPEBTI/CP-AK/12/2019.

Upbit Indonesia adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melakukan pembelian dan penjualan aset kripto. Di bawah pengawasan OJK dan terdaftar resmi, Upbit dikenal memiliki reputasi yang baik, sehingga memberikan rasa aman kepada penggunanya.

Platform ini mendukung transaksi kripto, seperti BTC dan ETH, yang menggunakan Rupiah sebagai mata uang utama. Ini membuat proses lebih praktis bagi pengguna karena mereka tidak perlu mengonversi ke dolar.

Aplikasi ini dapat diakses di perangkat Android dan iOS, memberi kebebasan untuk bertransaksi kapan saja dan di mana saja. Dalam hal keamanan, bursa kripto ini menggunakan teknologi canggih seperti BitGo Dual Wallet, cold wallet multi-sig, 2FA, serta pengawasan keamanan yang dilakukan terus-menerus.

Pengguna juga dapat memantau perubahan di pasar serta harga aset kripto secara langsung dengan notifikasi penting yang membantu mereka untuk tetap mendapatkan informasi terbaru.

4. Triv

Sejak tahun 2015, Triv telah menjadi platform trading terbesar yang menawarkan layanan trading 24 jam tanpa jeda. Triv menyediakan beragam fitur inovatif yang mendukung transaksi kripto.

Dengan beroperasi di bawah regulasi BAPPEBTI, Triv memastikan semua transaksi yang dilakukan aman dan legal. Fitur jual beli langsung di Triv memudahkan pengguna untuk bertransaksi dengan cepat. Selisih harga beli dan jual (spread) dari aplikasi Triv adalah salah satu yang terendah di pasar, memungkinkan pengguna menghemat waktu dan uang.

Triv juga telah terdaftar di BNI, dan menawarkan Triv Staking dengan berbagai pilihan koin untuk dipilih. Pengguna dapat membeli dan menjual Bitcoin, Shiba Inu, BNB, Paypal, Total Money, USDT, Ethereum dan banyak aset digital lainnya di Triv.

Selain itu, Triv juga menyediakan pembayaran menggunakan cryptocurrency, memberi lebih banyak pilihan dalam memakai aset digital selain sekadar berinvestasi. Kerja sama dengan bankbank lokal untuk penarikan tunai membuat perkembangan Triv di pasar menjadi lebih mudah.

5. Nanovest

Suatu aplikasi yang memungkinkan para pengguna untuk berdagang futures, meramalkan pergerakan harga aset digital tanpa perlu memiliki aset tersebut secara langsung. Proses ini berbeda dengan perdagangan spot, di mana pengguna bisa memprediksi nilai aset di masa depan.

Aplikasi kripto ini menawarkan kesempatan perdagangan futures untuk beragam aset, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya. Nanovest juga terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI serta OJK, yang memastikan bahwa semua kegiatan perdagangan, termasuk futures, memenuhi peraturan yang ada di Indonesia.

Selain fitur perdagangan futures, Nanovest juga memiliki layanan tambahan seperti perdagangan spot dan dompet kripto, serta akses ke berbagai jenis cryptocurrency. Antarmuka aplikasi ini dirancang agar pengguna dapat dengan mudah melakukan transaksi.

Dengan modal awal minimal Rp5.000, setiap orang bisa memulai investasi di dunia kripto atau berspekulasi di sektor aset digital melalui berbagai produk yang disediakan oleh Nanovest, termasuk perdagangan futures.

Perlu diingat, semua aktivitas jual beli kripto memiliki resiko dan volatilitas yang tinggi karena sifat kripto dengan harga yang fluktuatif.

Maka dari itu, selalu lakukan riset mandiri (DYOR) dan gunakan dana yang tidak digunakan dalam waktu dekat (uang dingin) sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli bitcoin dan investasi aset kripto lainnya menjadi tanggung jawab para trader dan investor. (Adv)