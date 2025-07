Pacu Literasi Masyarakat, Pintu Gelar Goes to Office

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all in one, kembali menggelar program edukasi unggulannya yakni Pintu Goes to Office.(Dok. PT Pintu Kemana Saja)

PT Pintu Kemana Saja (PINTU), aplikasi crypto all in one, kembali menggelar program edukasi unggulannya yakni Pintu Goes to Office. Pada Goes to Office kali ini, Pintu berkesempatan berkolaborasi dengan PT Dwi Cermat Indonesia (Cermati Fintech Group) selaku perusahaan penyedia layanan financial technology untuk membahas seputar investasi kripto dan teknologi blockchain. Kegiatan ini diselenggarakan pada Rabu (9/7) berlokasi di kantor Cermati Fintech Group, Jakarta.

"Edukasi dan literasi terus menjadi fokus utama kami guna meningkatkan pemahaman mengenai investasi aset kripto seluruh masyarakat Indonesia, salah satunya melalui program Pintu Goes to Office. Kami mengapresiasi rekan-rekan Cermati.com atas kolaborasi yang dilakukan demi bersama-sama mewujudkan keuangan yang inklusif dan terus mendorong literasi finansial yang berkelanjutan," ucap Chief Marketing Officer Pintu, Timothius Martin, dikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (10/7).

Ia memaparkan, industri kripto terus mengalami pertumbuhan positif. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, tren perdagangan aset kripto meningkat di bulan Mei 2025, dari sisi jumlah investor tumbuh 4,38% atau saat ini terdapat 14,78 juta investor. Dari sisi nilai transaksi masih di bulan yang sama, mampu menembus Rp49,57 triliun. Peningkatan positif ini mencerminkan bahwa aset kripto semakin diterima oleh masyarakat Indonesia.



"Kami optimistis, potensi pertumbuhan aset kripto pasti akan terus mengalami peningkatan. Di tengah peningkatan tersebut, tentu tantangan soal edukasi dan literasi akan terus ada. Untuk itu, demi mendukung kemajuan industri kripto, kami akan terus mengambil peran dalam hal edukasi dan literasi aset kripto melalui berbagai saluran, digital atau offline. Investasi aset kripto bukan hanya soal mencari keuntungan, tapi pentingnya mengetahui risiko yang ada dan menjadi seorang investor atau trader yang bijak," beber Timo.

Sementara itu, Direktur Cermati Invest Darwin Soesanto merespons baik kehadiran Pintu melalui program Pintu Goes to Office.

"Kolaborasi ini sangat penting bagi kami dan kami mendukung penuh kegiatan yang bersifat edukatif seperti Pintu Goes to Office yang diselenggarakan oleh aplikasi Pintu. Kolaborasi ini menjadi langkah baik untuk memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai instrumen investasi aset kripto yang tengah digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Kami harap kolaborasi baik ini dapat terus berlanjut ke depannya," ujarnya. (Fal/E-1)