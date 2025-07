Thailand Week 2025: Rayakan 75 Tahun Persahabatan dengan Peluang Bisnis Baru

Thai Trade Center, Jakarta di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce (Thailand) mempersembahkan Thailand Week 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8–10 Agustus di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jaka(Dok. Thai Trade Center, Jakarta)

THAI Trade Center, Jakarta di bawah naungan Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce (Thailand) mempersembahkan Thailand Week 2025 yang akan diselenggarakan pada tanggal 8–10 Agustus di Laguna Atrium, Central Park Mall, Jakarta.

Dalam rangka merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Thailand–Indonesia, acara ini menggabungkan kekayaan budaya Thailand dengan agenda bisnis yang kuat, dengan fokus utama pada program Business Matching yang menghubungkan eksportir Thailand dengan distributor, retailer, importir, dan pemilik merek Indonesia yang ingin mengembangkan portofolio produk mereka dengan produk unggulan dari Thailand.

"Thailand Week 2025 istimewa karena juga merayakan 75 tahun hubungan diplomatik Thailand–Indonesia. Momen bersejarah ini bukan hanya tentang pertukaran budaya, tetapi juga peluang strategis untuk memperkuat hubungan ekonomi antara kedua negara. Karena itu, Business Matching menjadi fokus utama kami tahun ini. Kami ingin menyediakan platform yang nyata dan efektif bagi pelaku usaha dari kedua negara untuk bertemu langsung, menjajaki kolaborasi, dan membuka peluang distribusi, ritel, hingga produksi bersama di masa depan," papar Hataichanok Sivara selaku Direktur Thai Trade Center, Jakarta.

Dengan mengusung tagline 'Unity in Culture, Connecting Opportunity', Thailand Week 2025 akan menghadirkan total 33 booth pameran, yang terdiri dari 14 ekportir Thailand, 16 importir Indonesia, dan 3 booth instansi pemerintah Thailand. Formasi ini menghadirkan ruang interaktif untuk perdagangan, eksplorasi produk, dan kolaborasi lintas negara.

Zona Business Matching tahun ini akan menampilkan berbagai merek Thailand dari sektor makanan dan minuman, kecantikan dan kesehatan, serta gaya hidup dan desain rumah, yang masing-masing membawa cerita produk menarik dan portofolio siap ekspor.

1. Makanan dan Minuman:

Premium Miruku Co., Ltd. – tablet susu dan malt probiotik D-CHAN

K.R.S. Spicy Food Company – bumbu kari dan paket masakan khas Thailand merek J-LEK

Twinkle Interfood Company Ltd. – camilan durian Monthong renyah dan rumput laut Thailand

Piromporn Agriculture Co., Ltd. – ZAB MIKE, tom yum dan salad pepaya kering beku

JNS Andaman Company Ltd. – camilan seafood Naipramong

Beyond Bake Co., Ltd. – Tuk Tuk Thai Tae, bubuk dessert instan dan minuman rasa khas Thailand

2. Kecantikan dan Perawatan Diri:

Fourever Care Products – sampo penutup uban Hommkesa

Druggist 786 International – balsam dan inhaler herbal Tongkam

A-Plus Supply Co., Ltd. – produk skincare A Bonne

The Impression Co., Ltd. – perawatan tubuh aromaterapi Nawaphrai

Nasaema Industry Co., Ltd. – produk perawatan rambut dan tubuh AloEx

NGV Plus Thailand – gel pembersih detoks Bontcare

Mungi Co., Ltd. – pengharum ruangan dan diffuser Malailux

3. Lifestyle and Home Design:

Baan Cholakorn Co., Ltd. – panel semen siap pakai bergaya modern industrial merk iLoft

Merek-merek ini mencerminkan bagaimana wirausahawan Thailand memadukan warisan budaya dengan inovasi dan estetika modern, menghasilkan produk yang otentik sekaligus memiliki daya saing global. Sebagian besar dari mereka sedang mencari distributor, mitra ritel, atau kolaborasi OEM/ODM, menjadikan momen yang tepat bagi pelaku usaha Indonesia untuk membangun kerja sama strategis.

"Thailand Week bukan sekadar pameran dagang, ini adalah gerbang menuju peluang baru. Kisah sukses dari program business matching sebelumnya, termasuk hubungan pemasok jangka panjang dan peluncuran produk Thailand di pasar Indonesia, menjadi bukti nyata manfaat dari koneksi yang dibangun secara langsung dan terarah," terang Hataichanok

Selain kegiatan bisnis, Thailand Week 2025 juga akan menyuguhkan berbagai pertunjukan budaya setiap hari, termasuk tarian tradisional Thailand, demonstrasi Muay Thai, workshop boneka Thailand, serta demo memasak dessert khas Thailand secara langsung, menggabungkan pengalaman budaya dengan peluang usaha, serta memperkuat koneksi antarmasyarakat kedua negara. (E-1)