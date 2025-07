Sinar Mas Land Diakui sebagai Pengembang Properti Terdepan Berbasis Teknologi di IPBA 2025

Penghargaan IPBA 2025 untuk Sinar Mas Land sebagai The Best Property Developer with Digital Technology Support(Dok. Sinar Mas Land)

Sinar Mas Land kembali menorehkan prestasi nasional dengan meraih penghargaan The Best Property Developer with Digital Technology Support dalam ajang Indonesia Property & Bank Award (IPBA) XIX 2025. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Adnan Hamid, Guru Besar Ilmu Hukum dan Rektor Universitas Pancasila Jakarta, serta Roy H.M. Sembel, Ketua Dewan Juri IPBA 2025, kepada Ariani Ratna Hadioetomo, Vice President of Marketing Communication & CRM Sinar Mas Land, dalam sebuah acara di Hotel Mulia Senayan, Jakarta.

IPBA 2025 merupakan penghargaan tahunan yang digelar oleh Journalist Media Network (JMN) sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi individu, perusahaan, dan pemimpin di sektor properti dan perbankan, yang dinilai berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai inovasi.

Penghargaan ini mengakui dedikasi Sinar Mas Land dalam mengadopsi teknologi digital ke dalam berbagai aspek operasional mereka – mulai dari pengembangan kawasan, layanan pelanggan, hingga tata kelola perusahaan.

Baca juga : Sinar Mas Land Kukuhkan Komitmen Pendidikan Inklusif melalui Pelepasan Siswa PAUD Do & Learn di BSD City

Beberapa inisiatif digital yang telah dijalankan oleh perusahaan antara lain adalah pengembangan smart city BSD City, ekosistem Digital Hub, teknologi properti (PropTech), serta platform layanan konsumen berbasis digital seperti One Smile.

“Kami sangat berterima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada Sinar Mas Land. Ini menjadi pendorong semangat bagi kami untuk terus mempercepat transformasi digital di sektor properti. Kami percaya bahwa teknologi merupakan kunci untuk menghadirkan solusi hunian dan kawasan yang tidak hanya nyaman dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan. Kami akan terus berinovasi dalam pengembangan berbasis teknologi untuk menciptakan hunian cerdas dan kota masa depan yang lebih baik, serta menjadi contoh bagi pengembangan kawasan lainnya di Indonesia," ungkap Dian Asmahani, Chief of Corporate Sales and Marketing Sinar Mas Land, Rabu (16/7).

Salah satu contoh nyata transformasi digital yang diusung oleh Sinar Mas Land adalah pengembangan BSD City, sebuah mega township yang tumbuh pesat dan dibangun dengan infrastruktur teknologi canggih.

Baca juga : Sinar Mas Land Luncurkan The Exquis Lifestyle Park di BSD City

Berbagai fasilitas digital sudah diterapkan, mulai dari Wi-Fi gratis di area publik, jaringan fiber optic yang tersebar di seluruh kawasan, hingga sistem manajemen kota berbasis IoT (Internet of Things). Selain itu, BSD City dilengkapi dengan jaringan CCTV yang terhubung langsung ke Command Center untuk memantau lalu lintas dan menjaga keamanan di seluruh kawasan.

Sejak tahun 2016, kawasan ini juga menjadi rumah bagi Digital Hub, sebuah ekosistem yang mengintegrasikan perusahaan teknologi, startup, industri kreatif, institusi pendidikan, dan sektor kesehatan.

Saat ini, lebih dari 40 perusahaan nasional dan multinasional telah bergabung di dalamnya, termasuk MyRepublic, NTT, NTT Data, Microsoft, Apple Developer Academy, Ruangguru, Odoo, serta startup unicorn ternama seperti Traveloka dan Tokopedia.

Pada 2024 lalu, Sinar Mas Land juga meraih penghargaan IPBA dalam kategori Best Developer of Township Project Supporting ESG, sebagai pengakuan atas upaya mereka dalam membangun kawasan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan.

Dengan penghargaan yang diraih pada tahun ini, semakin menegaskan posisi Sinar Mas Land sebagai pengembang properti terdepan yang adaptif terhadap teknologi dan berkomitmen untuk mewujudkan keberlanjutan dalam setiap proyeknya. (RO/Z-10)