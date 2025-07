Sinar Mas Land Luncurkan The Exquis Lifestyle Park di BSD City

The Exquis Lifestyle Park di BSD City(Dok. Sinar Mas Land)

SINAR Mas Land meresmikan The Exquis Lifestyle Park, area komersial seluas 1,4 hektare di kawasan BSD City. Proyek ini dikembangkan untuk menjawab tingginya permintaan ruang usaha modern di kawasan hunian dan bisnis yang kini dihuni sekitar 500.000 penduduk.

The Exquis Lifestyle Park terdiri atas 105 unit bangunan tiga lantai, dengan pilihan luas tanah mulai 4,5x10 meter hingga 5,5x12 meter. Lokasinya berada di Jalan Bumi Botanika BSD City ROW 32 meter dan diklaim cocok untuk berbagai jenis usaha, seperti restoran, showroom, klinik kecantikan, butik, kafe, hingga bakery.

CEO Commercial BSD Sinar Mas Land, Anna Budiman, menyatakan kawasan ini memiliki potensi investasi tinggi karena pasar di BSD City sudah terbentuk dengan baik.

“Letaknya berdampingan dengan Enchanté Business Park dan Greenwich Business Park yang telah diisi tenant ternama. Kami optimistis proyek ini mendapat respons positif,” ujarnya. Harga unit dipasarkan mulai Rp2,8 miliar.

Dari sisi desain, The Exquis Lifestyle Park mengusung konsep arsitektur modern dengan high ceiling dan fasad bergaya kontemporer. Elemen tropis seperti vertical dan horizontal fins diaplikasikan untuk mereduksi panas matahari, sementara beberapa unit dilengkapi balkon hijau. Area komersial ini juga menyediakan jalur pedestrian ramah pengunjung dan area parkir berkapasitas lebih dari 354 kendaraan dengan sistem triple layer parking.

Akses menuju kawasan ini terhubung ke dua koridor utama BSD City–Gading Serpong, serta jaringan tol seperti Serpong–Balaraja (Serbaraja), Jakarta–Serpong, JORR 2, Tol Bandara Soekarno-Hatta, dan Serpong–Cinere. Mobilitas pengguna turut didukung transportasi publik antara lain BSD Link, feeder bus BSD City, KRL Stasiun Cisauk, serta jalur tambahan commuter line melalui Stasiun Jatake yang direncanakan beroperasi kuartal IV 2025.

The Exquis Lifestyle Park juga dikelilingi kawasan residensial padat penduduk seperti Enchanté Résidence, Greenwich Park, The Zora, hingga NavaPark, serta berdekatan dengan fasilitas pendukung lain seperti AEON Mall, ICE, The Breeze, Hotel Mercure, GrandLucky, dan EASTVARA Mall. (RO/Z-10)