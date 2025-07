BI Harus Berani Turunkan BI Rate

Ilustrasi Bank Indonesia(Dok. Antara)

DIREKTUR Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan penurunan suku bunga the Fed, merupakan kebijakan yang ditunggu oleh pelaku usaha global. Penurunan suku bunga the Fed biasanya akan diikuti oleh suku bunga bank sentral negara lain, termasuk Bank Indonesia.

"Bank Indonesia harus berani menurunkan suku bunga acuannya ketika ada sinyal-sinyal dari penurunan suku bunga the Fed dengan memperhatikan kondisi domestik seperti inflasi dan nilai tukar rupiah," ucap Huda saat dihubungi, Jumat (4/7).

Apabila The Fed menurunkan suku bunga, Huda mengatakan bahwa dampak yang diharapkan adalah penurunan cost of fund. Investasi menjadi meningkat kembali dan perusahaan bisa ekspansi.

"Penyerapan tenaga kerja bisa meningkat ketika produksi naik dan perusahaan melakukan ekspansi usaha. Tentu pertumbuhan ekonomi bisa menjadi lebih tinggi ketika dunia usaha secara global dan domestik meningkat," tutur Huda.

Akan tetapi, hal itu bisa terjadi dengan catatan jika tidak ada kebijakan negara lain yang merugikan seperti perang tarif dagang dan perang antar negara.

"Jika masih terjadi gejolak geopolitik dan perang dagang, saya rasa akan tetap sulit bagi the Fed dan bank sentral negara lainnya untuk menurunkan suku bunga," pungkasnya. (Fal/I-1)