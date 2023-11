Bidik Nasabah Korporasi, Bank BTPN Luncurkan ESG Deposit

PT Bank BTPN Tbk (BTPN) meluncurkan ESG Deposit sebagai solusi keuangan nasabah korporasi berkelanjutan. Inovasi itu diwujudkan dalam ajang Bank BTPN Economic Outlook 2024, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Rabu (22/11). "Pada kesempatan ini, kami meluncurkan ESG Deposit sebagai bukti komitmen Bank BTPN dalam menyediakan solusi keuangan nasabah korporasi dan kontribusinya terhadap masa depan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab,” ungkap Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar. Baca juga: Pentingnya Kelola Risiko ESG untuk Keberlanjutan Perusahaan Ajang Economic Outlook 2024 bertajuk Navigating through 2024: Strategies for resilience and growth ini mencerminkan visi strategis Bank BTPN untuk merangkul nasabah melewati tantangan tahun-tahun mendatang dengan ketahanan dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. "Hadirnya ESG Deposit sebagai wujud visi Bank BTPN dengan menawarkan instrumen yang tidak hanya memberikan timbal balik optimal, tetapi juga mengatasi masalah-masalah mendesak di zaman ini." "Bank BTPN juga akan selalu mengoptimalkan aset di tengah kondisi yang dinamis saat ini dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna menunjang pertumbuhan perusahaan sehingga bisa terus mendukung penguatan perekonomian pascapandemi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” jelas Hanoch. Baca juga: Telkom Makin Fokus dalam Pengelolaan dan Penerapan ESG dengan Program EXIST Hanoch menambahkan Bank BTPN Economic Outlook 2024 merupakan bentuk komitmen Bank BTPN dalam memberikan informasi terkini dan wawasan mendalam kepada nasabah Bank BTPN. "Ini sekaligus sebagai platform bagi nasabah dan pemangku kepentingan untuk memahami lebih dalam tentang strategi menyongsong tahun 2024 dan strategi keberlanjutan serta berpartisipasi dalam perbincangan mengenai keuangan berkelanjutan,” tutup Henoch. Hadir sebagai pembicara pada Bank BTPN Economic Outlook 2024 tersebut yakni, Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu. Kemudian, Co-Founder Creco Research Institute Chatib Basri, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo, dan Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari. (RO/S-2)

