Marketplace Barang Mewah Sukses Gelar Acara Grand SaleLUXEbration

DATA World Economics menyebutkan bahwa wilayah Asia ditetapkan sebagai wilayah terdepan dalam ritel barang mewah. Kemudian, data Bain & Company menunjukkan penjualan barang mewah pribadi di Asia meningkat hingga 112 miliar euro dari seluruh penjualan global pada 2021. Jangka panjangnya, ritel barang mewah di negara-negara berkembang di ASEAN, seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia dan Filipina akan meningkat seiring peningkatan populasi, pertumbuhan kekayaan yang pesat, dan pesatnya urbanisasi. Menangkap peluang tersebut, Luxehouze, sebagai platform yang menjual barang mewah terkemuka di Asia, telah sukses menyelenggarakan acara Grand SaleLUXEbration pada 1-2 November 2023 di SCBD, Jakarta, Acara ini menampilkan koleksi barang-barang mewah dengan tujuan agar Luxehouze semakin dikenal oleh masyarakat sebagai the leading marketplace for all things high-end dengan layanan premium dan kualitas terbaik. Dalam keterangan pers, Senin (20/11), diungkapkan Luxehouze mengundang berbagai tamu ke Grand SaleLUXEbration, mulai dari VIP clients sampai Brand Ambassador Luxehouze, seperti Christie Basil, Chris CSB, dan Richard Kyle. Acara ini diselenggarakan sebagai acara tahunan untuk mengundang para pecinta barang-barang mewah agar dapat melihat koleksi-koleksi Luxehouze. "Tentunya, harapan kami dari acara ini adalah keinginan untuk membuat masyarakat mengenal lebih dalam Luxehouze sebagai marketplace barang-barang mewah di Indonesia yang memiliki premium consignment service melalui keberhasilan dalam bermitra dengan berbagai brand ternama di Asia," kata Shawn Ting selaku Founder Luxehouze. Melalui Grand SaleLUXEbration, Luxehouze memberikan berbagai promo yang hanya bisa didapatkan selama acara berlangsung. Acara ini juga didukung oleh beberapa mitra dari Luxehouze, salah satunya AMAN resort. "Acara ini banyak memberikan promo-promo akhir tahun yang sangat menguntungkan bagi pecinta barang mewah. Tidak hanya itu, terdapat tiga pemenang beruntung yang berhasil membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 30 juta sebagai Top Spender serta voucher gratis menginap di salah satu resort bintang-lima salah satu partner event dari Luxehouze," tambah Shawn Ting. Dikutip dari Instagram @luxehouze, acara Grand SaleLUXEbration juga diramaikan dengan kegiatan yang meriah, mulai dari kegiatan skin check menggunakan perlengkapan dari tim Clinic Votre Peau, serta kehadiran Lutfiah Miranti S.SI AICI, Master of 4X4 Colour System, seorang Colour Specialist and Image Consultant yang membantu para hadirin mencocokkan style dengan warna kulit mereka. "Sebenarnya, dengan mengetahui warna yang cocok dengan kulit kita, hal ini dapat membantu para hadirin dalam mencari dan membeli produk-produk barang mewah seperti jam tangan," jelas Lutfiah Miranti, Master of 4X4 Colour System, saat ditemui dalam rangkaian acara Grand SaleLUXEbration. "Ini dikarenakan semua orang memiliki warna yang berbeda, dan Luxehouze pun memiliki berbagai macam koleksi di berbagai macam warna yang dapat mengakomodir keragaman warna-warna spesial para pembeli," terang Lutfiah. (RO/S-4)

