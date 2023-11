Sinar Mas Land dan Tokopedia Hadirkan The Future of Living Expo

PROPERTI masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Data dari Indonesia Property Market Report Q2 2023 menunjukkan tingkat permintaan properti baik rumah tapak maupun apartemen mengalami kenaikan. Permintaan rumah tapak mengalami kenaikan sebesar 14,5%, sementara kenaikan permintaan apartemen sebesar 13,4%. Properti menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dan dikenal antiinflasi, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih optimal. Dana investasi pun aman dan akan terus berkembang. Menjawab permintaan masyarakat atas kebutuhan properti, baik untuk hunian maupun investasi, Sinar Mas Land menghadirkan The Future of Living Expo, pengalaman baru berbelanja properti dengan beragam pilihan promo yang menarik. Berkolaborasi dengan Tokopedia, The Future of Living Expo juga dimeriahkan beragam kegiatan seperti home and living exhibition dari Vivere, Samsung, Modena, Debellin Wine & Spirit Co, wine shop & tasting, city driving test mobil listrik Ioniq dan mobil SUV Palisade Hyundai, serta food bazar dari beragam tenant. Acara ini akan diadakan pada 20-26 November 2023 di BSD City Marketing Office, Green Office Park, BSD City. Corporate Head of Sales & Marketing Sinar Mas Land Laurencia Evilyn mengatakan The Future of Living Expo merupakan upaya pihaknya memudahkan konsumen mendapatkan properti idaman. Berkolaborasi dengan Tokopedia, perusahaan memiliki beragam promo menarik di antaranya voucer berbelanja hingga Rp5 juta di Tokopedia jika melakukan pembelian properti. Dalam acara ini pengunjung juga akan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai produk properti unggulan Sinar Mas Land melalui serangkaian talk show, termasuk pameran smart home dan electronic dari Samsung dengan harga khusus selama event berlangsung. "Melalui acara ini kami berharap konsumen akan mendapatkan kemudahan untuk menemukan properti impian sekaligus mendapatkan pengalaman baru dalam berbelanja properti yang berbeda dengan kehadiran beragam tenant di The Future of Living Expo," tutur Laurencia. Baca juga: Malaysia Food & Travel Fair Berlangsung di QBig BSD City Pada The Future of Living Expo, Sinar Mas Land juga menawarkan program Smart Move Nostalgia. Program penjualan November ini yang diinisiasi Sinar Mas Land menawarkan keringanan harga yang maksimal untuk sejumlah produk di antaranya landed residential, ruko, apartemen, kaveling, hingga gudang. Smart Move Nostalgia menawarkan masyarakat untuk membeli properti dengan sederet keuntungan seperti subsidi DP oleh developer sampai 15%, ekstra diskon sampai 3,5%, voucer belanja Tokopedia Rp5 juta, hingga cashback mencapai Rp150 jutaan. Adapun proyek-proyek milik Sinar Mas Land yang turut dalam program Smart Move Nostalgia tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat BSD City dan Taman Banjar Wijaya. Di Jakarta Selatan ada The Elements dan Southgate. Apartemen Aerium berlokasi di Jakarta Barat. Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur​. Selanjutnya, Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam​, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur. Baca juga: Ruang Komersial Dicari, Sinar Mas Land Tawarkan Cascade Studio Loft BSD City Kepemilikan produk Sinar Mas Land juga semakin dipermudah dengan kerja sama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari 18 bank terpercaya di Indonesia. Bank tersebut yakni BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, OCBC NISP, BNI, Panin Bank, Bank Sinarmas, Maybank, UOB, BRI, Bank Syariah Indonesia (BSI), Commonwealth Bank, CCB Indonesia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, dan Bank Woori Saudara. (RO/Z-2)

PROPERTI masih menjadi pilihan bagi masyarakat untuk berinvestasi. Data dari Indonesia Property Market Report Q2 2023 menunjukkan tingkat permintaan properti baik rumah tapak maupun apartemen mengalami kenaikan. Permintaan rumah tapak mengalami kenaikan sebesar 14,5%, sementara kenaikan permintaan apartemen sebesar 13,4%. Properti menjadi salah satu instrumen investasi yang aman dan dikenal antiinflasi, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih optimal. Dana investasi pun aman dan akan terus berkembang.

Menjawab permintaan masyarakat atas kebutuhan properti, baik untuk hunian maupun investasi, Sinar Mas Land menghadirkan The Future of Living Expo, pengalaman baru berbelanja properti dengan beragam pilihan promo yang menarik. Berkolaborasi dengan Tokopedia, The Future of Living Expo juga dimeriahkan beragam kegiatan seperti home and living exhibition dari Vivere, Samsung, Modena, Debellin Wine & Spirit Co, wine shop & tasting, city driving test mobil listrik Ioniq dan mobil SUV Palisade Hyundai, serta food bazar dari beragam tenant. Acara ini akan diadakan pada 20-26 November 2023 di BSD City Marketing Office, Green Office Park, BSD City.

Corporate Head of Sales & Marketing Sinar Mas Land Laurencia Evilyn mengatakan The Future of Living Expo merupakan upaya pihaknya memudahkan konsumen mendapatkan properti idaman. Berkolaborasi dengan Tokopedia, perusahaan memiliki beragam promo menarik di antaranya voucer berbelanja hingga Rp5 juta di Tokopedia jika melakukan pembelian properti. Dalam acara ini pengunjung juga akan mendapatkan informasi lebih lengkap mengenai produk properti unggulan Sinar Mas Land melalui serangkaian talk show, termasuk pameran smart home dan electronic dari Samsung dengan harga khusus selama event berlangsung. "Melalui acara ini kami berharap konsumen akan mendapatkan kemudahan untuk menemukan properti impian sekaligus mendapatkan pengalaman baru dalam berbelanja properti yang berbeda dengan kehadiran beragam tenant di The Future of Living Expo," tutur Laurencia.

Pada The Future of Living Expo, Sinar Mas Land juga menawarkan program Smart Move Nostalgia. Program penjualan November ini yang diinisiasi Sinar Mas Land menawarkan keringanan harga yang maksimal untuk sejumlah produk di antaranya landed residential, ruko, apartemen, kaveling, hingga gudang. Smart Move Nostalgia menawarkan masyarakat untuk membeli properti dengan sederet keuntungan seperti subsidi DP oleh developer sampai 15%, ekstra diskon sampai 3,5%, voucer belanja Tokopedia Rp5 juta, hingga cashback mencapai Rp150 jutaan.

Adapun proyek-proyek milik Sinar Mas Land yang turut dalam program Smart Move Nostalgia tersebar di sejumlah daerah. Di Tangerang terdapat BSD City dan Taman Banjar Wijaya. Di Jakarta Selatan ada The Elements dan Southgate. Apartemen Aerium berlokasi di Jakarta Barat. Selain itu, Kota Wisata dan Legenda Wisata di Cibubur​. Selanjutnya, Wisata Bukit Mas dan Klaska Residence di Surabaya, Nuvasa Bay di Batam​, hingga Grand City Balikpapan di Kalimantan Timur.

Kepemilikan produk Sinar Mas Land juga semakin dipermudah dengan kerja sama untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Pemilikan Tanah (KPT), dan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) dari 18 bank terpercaya di Indonesia. Bank tersebut yakni BCA, Bank Mandiri, CIMB Niaga, Permata Bank, OCBC NISP, BNI, Panin Bank, Bank Sinarmas, Maybank, UOB, BRI, Bank Syariah Indonesia (BSI), Commonwealth Bank, CCB Indonesia, Bank Danamon, Bank Tabungan Negara (BTN), Bank Bukopin, dan Bank Woori Saudara. (RO/Z-2)