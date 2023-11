Presiden Gelar Pertemuan dengan Vale di Sela-sela KTT APEC

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan CEO Vale Base Metal, Deshnee Naido, di sela KTT APEC, di San Francisco, Amerika Serikat, Jumat (18/11) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia sebesar 14%. "Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale sehingga MIND ID dan Vale Canada bisa melakukan kontrol bersama atas Vale," tutur Jokowi. Kepala Negara pun mengapresiasi upaya Vale dalam melakukan hilirisasi yang lebih maju di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Baca juga: Presiden Akui Investor Asing di IKN masih Nol Selain itu, Jokowi juga mengharapkan agar dukungan Vale terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia. langkah tersebut diperlukan untuk menjunjung tinggi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) sehingga bisa semakin kuat. "Terima kasih atas komitmen penerapan prinsip ESG Vale, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pengembangan Taman Kehati, Sulawesi Selatan yang sudah saya resmikan akhir Maret lalu," kata Presiden. Baca juga: Jokowi Ajak Investor Asing Agresif Berinvestasi di Indonesia Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga turut menyaksikan penandatanganan perjanjian induk antara MIND ID dan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia. (Z-11)

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan CEO Vale Base Metal, Deshnee Naido, di sela KTT APEC, di San Francisco, Amerika Serikat, Jumat (18/11) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik peningkatan saham MIND ID pada PT Vale Indonesia sebesar 14%.

"Divestasi ini akan menjadikan MIND ID sebagai pemegang saham terbesar Vale sehingga MIND ID dan Vale Canada bisa melakukan kontrol bersama atas Vale," tutur Jokowi.

Kepala Negara pun mengapresiasi upaya Vale dalam melakukan hilirisasi yang lebih maju di Indonesia. Salah satunya ditandai dengan kerja sama dengan Ford dan Zhejiang Huayou untuk pembangunan smelter dan refinery bahan baterai kendaraan listrik di Blok Pomalaa, Sulawesi Tenggara.

Baca juga: Presiden Akui Investor Asing di IKN masih Nol

Selain itu, Jokowi juga mengharapkan agar dukungan Vale terhadap upaya transisi energi bersih di Indonesia. langkah tersebut diperlukan untuk menjunjung tinggi aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola atau Environmental, Social, and Governance (ESG) sehingga bisa semakin kuat.

"Terima kasih atas komitmen penerapan prinsip ESG Vale, termasuk melestarikan keanekaragaman hayati melalui pengembangan Taman Kehati, Sulawesi Selatan yang sudah saya resmikan akhir Maret lalu," kata Presiden.

Baca juga: Jokowi Ajak Investor Asing Agresif Berinvestasi di Indonesia

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga turut menyaksikan penandatanganan perjanjian induk antara MIND ID dan Vale Canada dan Sumitomo Metal Mining Co. Ltd. mengenai divestasi saham PT Vale Indonesia. (Z-11)