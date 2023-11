Harga Emas Antam Selasa Pagi Naik Rp5.000

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Selasa (14/11) pagi naik Rp5.000 menjadi Rp1.089.000 per gram. Sebelumnya, harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.084.000 per gram pada Senin (13/11). Sedangkan harga jual kembali (buyback) emas Antam, seperti dilansir dari Antara, Selasa pagi naik Rp6.000 menjadi Rp986.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin senilai Rp980.000 per gram. Baca juga: Investasi Trading Forex Bukan untuk Semua Orang, Inilah Alasannya Adapun transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. Baca juga: Masyarakat Perlu Dibantu Berinvestasi untuk Capai Tujuan Finansial Berikut harga pecahan emas batangan pada Selasa pagi. - Harga emas 0,5 gram: Rp594.500. - Harga emas 1 gram: Rp1.089.000. - Harga emas 2 gram: Rp2.118.000. - Harga emas 3 gram: Rp3.152.000. - Harga emas 5 gram: Rp5.220.000 - Harga emas 10 gram: Rp10.385.000. - Harga emas 25 gram: Rp25.837.000. - Harga emas 50 gram: Rp51.595.000. - Harga emas 100 gram: Rp103.112.000. - Harga emas 250 gram: Rp257.515.000. - Harga emas 500 gram: Rp514.820.000. - Harga emas 1.000 gram: Rp1.029.600.000. (Z-6)

HARGA emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam pada Selasa (14/11) pagi naik Rp5.000 menjadi Rp1.089.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan Antam berada di posisi Rp1.084.000 per gram pada Senin (13/11).

Sedangkan harga jual kembali (buyback) emas Antam, seperti dilansir dari Antara, Selasa pagi naik Rp6.000 menjadi Rp986.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin senilai Rp980.000 per gram.

Adapun transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan pada Selasa pagi.

- Harga emas 0,5 gram: Rp594.500.

- Harga emas 1 gram: Rp1.089.000.

- Harga emas 2 gram: Rp2.118.000.

- Harga emas 3 gram: Rp3.152.000.

- Harga emas 5 gram: Rp5.220.000

- Harga emas 10 gram: Rp10.385.000.

- Harga emas 25 gram: Rp25.837.000.

- Harga emas 50 gram: Rp51.595.000.

- Harga emas 100 gram: Rp103.112.000.

- Harga emas 250 gram: Rp257.515.000.

- Harga emas 500 gram: Rp514.820.000.

- Harga emas 1.000 gram: Rp1.029.600.000.

