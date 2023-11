LINE Bank dan CGV Cinemas Indonesia Jalin Kerjasama Strategis

LINE Bank by Hana Bank dan CGV Cinemas Indonesia mengumumkan kerjasama strategis untuk sinergi layanan perbankan guna menunjang layanan dengan nilai tambah bagi nasabah/konsumen serta mendorong perluasan bisnis yang berkelanjutan.

Kolaborasi ini ditandai dengan peresmian wajah baru CGV Velvet Lounge by LINE Bank yang dihadiri oleh Direktur Utama Hana Bank Park Jong Jin dan Chief Executive Officer (CEO) CGV Cinemass Indonesia Anna Park di outlet CGV Central Park Jakarta, Senin (7/11).

“Kehadiran branding LINE Bank by Hana Bank yang menggunakan karakter LINE FRIENDS di CGV Velvet Lounge Central Park dapat membuat pelanggan yang berkunjung untuk kenal lebih dekat dengan LINE Bank by Hana Bank sembari menunggu film dimulai,” kata Direktur Utama Hana Bank Park Jong Jin di sela-sela acara.

“Kerja sama strategis ini diharapkan dapat memacu pertumbuhan jumlah pengguna Kartu Debit LINE Bank serta meningkatkan bisnis kedua belah pihak dengan memberikan beberapa keuntungan bagi pelanggan”, tambah Park Jong Jin.

Melalui kemitraan ini, Nasabah mendapatkan berbagai kemudahan dalam melakukan transaksi perbankan melalui akses layanan CGV lainnya di antaranya; LINE Bank by Hana Bank menawarkan kemudahan pemesanan dan pembayaran tiket nonton menggunakan Kartu Debit LINE Bank by Hana Bank pada aplikasi CGV ataupun pembelanjaan dengan menggunakan QRIS LINE Bank by Hana Bank di seluruh outlet CGV.

Nasabah juga dapat melengkapi suasana nonton dengan membeli paket Tumbler BT21 dilengkapi dengan popcorn dan softdrink dengan harga khusus senilai Rp99 ribu. Pelanggan juga akan mendapatkan hingga 2 tiket dengan cara melakukan pembukaan rekening khusus dan permintaan Kartu Debit LINE Bank dengan BT21 melalui aplikasi CGV ataupun melalui Velvet Lounge Central Park by LINE Bank.

Sebagai informasi, pada bulan September 2023 LINE Bank by Hana Bank telah meluncurkan Kartu Debit LINE Bank dengan BT21, nasabah dapat menikmati promo khusus pada tanggal 21 setiap bulannya dapat menikmati tiket nonton di CGV senilai Rp21 setiap tanggal 21 setiap bulannya.

CEO CGV Cinemass Indonesia Anna Park mengatakan pihaknya sangat antusias untuk mengumumkan kolaborasi dengan LINE Bank by Hana Bank.

"Langkah ini merupakan salah satu upaya kami dalam memberikan pengalaman terbaik kepada masyarakat, dengan memberikan beragam promosi maupun pengalaman seru dengan LINE Bank by Hana Bank yang dapat ditemui di sini. Melalui kerjasama ini, kami berharap dapat menarik antusias para pecinta film dan terus menjadi wadah bagi anak muda maupun keluarga Indonesia dalam berkreasi dan berkreatifitas,” ujarnya.

Park Jong Jin menuturkan bahwa untuk membangun ekosistem digital yang berkelanjutan di Indonesia di masa depan, LINE Bank by Hana Bank menyediakan kemudahan produk perbankan melalui aplikasi layanan digital mulai dari pembukaan rekening, kemudahan transaksi finansial hingga pinjaman.

Saat ini LINE Bank by Hana Bank memiliki produk pinjaman tanpa agunan berupa produk KTA dan juga Quick Credit. Calon Nasabah dapat mengajukan pinjaman yang diproses secara singkat.

“Kerjasama strategis LINE Bank by Hana Bank dan CGV Cinemass Indonesia ini menjadi komitmen bersama untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik melalui inovasi produk dan program digital kami.” tutup Park Jong Jin. (RO/E-1)