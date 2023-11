Konsisten Terapkan Strategi Keberlanjutan, MIND ID Raih Gold Rangking dalam ASRRAT 2023

BUMN Holding Industri Pertambangan MIND ID atau Mining Industry Indonesia meraih peringkat emas (gold rating) dalam ajang Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2023 yang diadakan oleh National Centre for Corporate Reporting (NCCR), di Jakarta, Senin (6/11).

Selain meraih peringkat emas, MIND ID juga memperoleh pengakuan dan penghargaan komitmen perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan dalam partisipasinya sebagai “A Commendation for first year ASSRAT”.

ASRRAT merupakan kegiatan penganugerahan penghargaan kepada lembaga atau perusahaan yang berhasil mengomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan melalui laporan berkelanjutan yang baik.

Kepala Divisi CSR MIND ID, Binahidra Logiardi mengatakan penghargaan ini menjadi bukti kinerja MIND ID sebagai perusahaan yang menjunjung tinggi keberlanjutan.

"Tentunya kami sangat bangga karena SR MIND ID in accordance with GRI berhasil mendapatkan rangking emas untuk pertama kali keikutsertaannya dalam ASRRAT 2023,” ujar Binahidra dalam keterangan resminya. “Penghargaan ini sebagai komitmen perusahaan dalam pelaporan keberlanjutan, yang sekaligus juga menjadi bekal bagi Grup MIND ID untuk terus tumbuh dan menerapkan keberlanjutan dari setiap aspek perusahaan," tambahnya.

Menurutnya, MIND ID terus berkontribusi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Dalam melakukan aktivitas operasionalnya, pihaknya terus menerapkan sistem berkelanjutan melalui berbagai aspek, dari mulai melakukan eksplorasi sumber daya alam hingga upaya hilirisasi.

"Melalui sinergi yang semakin kuat, Grup MIND ID berkomitmen untuk melaksanakan aktivitas operasional perseroan dalam mengeksplorasi dan mengelola sumber daya mineral secara bertanggung jawab dan berkelanjutan," ucapnya.

Binahidra menjelaskan laporan keberlanjutan MIND ID setiap tahunnya disusun sesuai standar Global Reporting Initiatives (GRI) yang menjadi salah satu penilaian dalam ASRRAT 2023. Selain itu, laporan keberlanjutan MIND ID pun mengacu pada prinsip-prinsip penambangan yang diatur dalam International COuncil on Mining and Metals (ICMM).

Dalam pelaporan keberlanjutan, MIND ID menyertakan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial sesuai dengan topik material dan batasan yang sudah ditentukan. Informasi yang disampaikan terkait kinerja berkelanjutan berdasarkan enam pilar Sustainability Pathway.

"Hal ini tentunya sebagai bagian dari perwujudan Noble Purpose atau tujuan mulai MIND ID yakni 'We explore natural resources for civilization, prosperity and a brighter future'," ujar dia. (M-3)