Indonesia Human Capital Summit Fokus Pengembangan Talenta BUMN

INDONESIA Human Capital Summit (IHCS) merupakan program kolaborasi Kementerian BUMN, Forum Human Capital Indonesia (FHCI), dan BUMN yang berfokus pada sinergi pengembangan talenta BUMN se-Indonesia kembali dilaksanakan untuk yang ke-4 kali. Kegiatan ini merupakan dukungan nyata bagi pengembangan talenta BUMN yang dipersiapkan untuk mencetak pemimpin yang membawa dampak positif di kancah regional maupun global.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir secara daring turut menyampaikan apresiasi kepada FHCI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya Kementerian BUMN, dalam upaya berkelanjutan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia menekankan pentingnya acara ini sebagai wadah bagi para pelaku di bidang human capital untuk mengembangkan diri dengan bertukar gagasan dan memberikan praktik terbaik dalam peningkatan kualitas SDM berkelanjutan. Harapannya, IHCS 2023 dapat menjadi barometer terdepan dalam pengembangan dunia human capital di Indonesia dan berperan dalam mencapai Indonesia Emas 2045.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo berharap IHCS 2023 dapat menjadi salah satu talent engine dalam pembentukan talenta yang agile dalam mengelola dan menghadapi perubahan dan menjaga sustainability perusahaan dengan menyiapkan strategi jangka panjang sambil memastikan eksekusi yang terstruktur. Kementerian BUMN berupaya memaksimalkan peran sebagai talent engine dengan menarik minat dan mempekerjakan talenta-talenta terbaik bangsa, melakukan pengembangan skill secara berkelanjutan, serta menciptakan lingkungan pengembangan berkinerja tinggi untuk mendukung peran sustainability steward yang didorong untuk melahirkan terobosan bisnis hijau baru, memberdayakan ekosistem berkelanjutan, serta menata langkah strategi transformasi berkelanjutan untuk BUMN.

Talenta BUMN dipersiapkan untuk mengelola dan menjaga sustainability perusahaan dengan berpegang pada tujuan dasar BUMN yakni agent of development dan value creator. Artinya, talenta BUMN sebagai value creator dapat memberikan kebermanfaatan sosial dengan memperhatikan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjadi agent of development yang membawa BUMN menjadi industry leader dengan mengedepankan inovasi teknologi maupun model bisnis dan peningkatan investasi. "Talenta BUMN ke depan harus bisa tak hanya menjalani peran strategis, tetapi juga sekaligus menjadi eksekutor untuk mencapai kesuksesan bisnis bagi Indonesia emas 2045," ujar Kartiko sekaligus menutup Keynote Speech IHCS tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan paparan Ketua Umum Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Alexandra Askandar yang mengharapkan acara ini dapat menjadi forum rutin untuk mendorong kekuatan talenta BUMN dalam membentuk value creation dan future sustainability. Alexandra menekankan pentingnya pengembangan SDM yang strategis dalam mewujudkan transformasi perusahaan yang berkelanjutan dan bersaing secara global. IHCS 2023 diharapkan dapat menjadi wadah untuk berdiskusi dan memberikan inspirasi dalam mendukung kemampuan SDM, sehingga akan berkontribusi pada peningkatan performa bisnis perusahaan.

Selain itu, Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Teknologi, dan Informasi (SDM TI) Kementerian BUMN, Tedi Bharata, turut hadir pada pergelaran hari pertama untuk memberikan apresiasi terhadap IHCS 2023. Baginya, acara ini merupakan perayaan luar biasa bagi semua individu yang berkontribusi dalam bidang human capital di Indonesia. Menurutnya, IHCS 2023 sepenuhnya didukung oleh Kementerian BUMN dan ia berharap agar pelaksanaan The 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2023 berjalan dengan lancar.

Tedi Bharata juga akan hadir di hari kedua gelaran IHCS untuk menyampaikan closing statement sekaligus menutup event he 4th Indonesia Human Capital Summit (IHCS) 2023 yang akan digelar di Plenary Hall pada pukul 16.30-17.00 WIB. IHCS ke-4 ini berlangsung selama dua hari pada 6-7 November 2023 dengan tema "Navigating Human Experience Journey for Value Creation and Sustainability." Dibuka dengan 2 plenary session yang diisi oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan Profesor Huawei, Jack Xu, yang dilanjutkan dengan berbagai sesi yang melibatkan 25 narasumber terkemuka di bidang Human Capital, baik dari dalam maupun luar negeri, yang akan berbagi pengetahuan mereka melalui sesi-sesi edukatif. (Ant/Z-2)