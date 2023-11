Gerai AEON Health & Beauty Hadir Bidik Konsumen Gen Z dan Milenial

SETELAH membuka gerai kelima di Mall @ Alam Sutera, Kota Tangerang pada 13 September lalu, PT AEON Indonesia kembali membuka gerai terbarunya di Lotte Mall Jakarta.

Namun, kali ini dengan format AEON Store yang berbeda. Menempati luas area 395,5 m2, toko pertama AEON Health & Beauty yang berlokasi di lantai lower ground ini hadir dengan menjual berbagai produk kosmetik yang sedang tren, skincare, obat-obatan, hingga snack sehat yang sedang digemari saat ini.

AEON Indonesia meluncurkan konsep AEON Health & Beauty pertama di Indonesia yang merupakan toko independen terlepas dari Supermarket & Delica, karena melihat potensi juga pesatnya pertumbuhan industri kesehatan dan kecantikan di Indonesia beberapa tahun terakhir ini.

Alasan kenapa AEON Health & Beauty hadir, Yasutake Suzuki selaku Project Manager Health & Beauty and New Business AEON Indonesia mengatakan,"Karena tingginya penjualan produk-produk kecantikan dan kesehatan di seluruh cabang Aeon Store."

"Juga semakin bermunculan brand-brand kosmetik lokal dan impor baru sejak tahun 2020, serta besarnya pelanggan produk kecantikan yang didominasi oleh gen Z dan milenial menjadi dasar utama Aeon Health & Beauty hadir terpisah menjadi toko mandiri dari Supermarket & Delica,” ujar Suzuki dalam keterangan, Kamis (2/11).

Suzuki mengatakan, AEON Health & Beauty hadir untuk memberikan berkontribusi bagi gaya hidup sehat para pelanggannya.

“Setelah pandemi Covid-19 mereda, masyarakat terlihat lebih peduli dengan kesehatan dan kami juga melihat adanya perubahan tren belanja, ketika produk-produk kecantikan semakin banyak dicari anak muda," jelasnya.

Selain itu pandemi juga mengubah shopping behavior pelanggan yang semakin memperhatikan kebersihan dan kesehatan.

"Selain menyediakan berbagai produk kosmetik yang sedang viral, skincare, multivitamin, obat-obatan, minuman herbal, dan personal care sehari-hari, kami juga menyediakan berbagai produk men’s groom yang sedang digemari saat ini,“ ucap Suzuki.

“Pada bagian beauty care, kami berpusat pada perawatan kulit, yang merupakan inti dari kecantikan, dan juga mencakup produk kecantikan fungsional dari Jepang," terangnya.

Pada periode opening AEON Health & Beauty, juga akan ada berbagai program belanja menarik, seperti Buy 1 Get 1 produk tertentu diskon hingga 70% produk tertentu dari Pinkflash & Focallure.

Selain itu, gratis goodie bag, setiap belanja minimal Rp250 ribu, All you can take in 1 bag produk Purbasari senilai Rp99ribu, dan masih banyak promo menarik lainnya.

Pelanggan juga bisa mendaftarkan diri menjadi member AEON dengan mengunduh aplikasi AEON Point untuk mendapatkan banyak keuntungan lainnya.

Lebih lanjut Suzuki menyatakan, pemilihan Lotte Mall Jakarta sebagai lokasi toko pertama dikarenakan letaknya yang strategis dan target pasarnya sesuai dengan AEON Health & Beauty, yang menyasar wanita usia 17-40 tahun yang menyukai tren produk kecantikan serta peduli dengan penampilan. (S-4)