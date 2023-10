HUT ke-25, QNET Gelar Konvensi dan Luncurkan Dua Produk Unggulan

PERUSAHAAN penjualan langsung global yang berfokus pada kesehatan dan gaya hidup, QNET merayakan hari jadinya yang ke-25 dengan menggelar konvensi tahunan di Penang, Malaysia.

Acara konvensi QNET yang diselenggarakan di Penang, Malaysia, mempertemukan 20 ribu peserta dari lebih dari 20 negara.

Sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mempromosikan gaya hidup sehat dan mengurangi dampak lingkungan, QNET meluncurkan dua produk unggulan pada konvensi hari jadi tersebut.

Produk yang diluncurkan HomePure Nova dengan catridge Pi-Plus yang disempurnakan dari sistem penyaringan air bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-25 QNET.

Selain itu, QNET juga meluncurkan koleksi jam jam Bernhard H Mayer Omni dari Swiss dengan bahan ramah lingkungan yang bersertifikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

Gelar Konvensi QNET Selama Lima Hari

Bertepatan dengan peringatan HUT ke-23, QNET mengadakan konvensi selama lima yang membahas pengetahuan produk mereka, berinteraksi dengan para ahli, dan mendemonstrasikan produk.

Para peserta juga mendapatkan manfaat dari sesi pelatihan pengembangan bisnis, kesempatan belajar dari distributor yang sudah berpengalaman, dan wawasan tentang pengetahuan industri.

Acara tersebut semakin dimeriahkan dengan penampilan tamu dari selebriti Bollywood dan penampilan dari entertainer internasional.

“Kami sangat bangga dengan ekosistem pemberdayaan yang telah kami pelihara, yang didasarkan pada filosofi inti kami yaitu RYTHM—Raise Yourself To Help Mankind," kata Malou Caluza, CEO QNET, dalam keterangan pers, Kamis (26/10).

"Sembari memperingati pencapaian penting ini, kami juga menatap masa depan yang penuh janji dan potensi. Dengan komitmen kami terhadap inovasi, keberlanjutan, dan pembangunan komunitas global, QNET siap untuk tidak hanya beradaptasi tetapi juga berkembang dalam industri kesehatan dan gaya hidup yang dinamis," jelasnya.

QNET, menurut Malou, juga menawarkan peluang kewirausahaan dan pengembangan pribadi yang tak tertandingi bagi individu di seluruh dunia.

"Ini adalah langkah berikutnya dalam memberikan dampak positif pada kehidupan dan mempromosikan kesehatan holistik, seiring kita melanjutkan perjalanan luar biasa ini bersama-sama," terang Malou Caluza.

Pesta Bagi Para Pebisnis QNET

Dalam kesempatan yang sama, Andrew Susanto, Ketua Umum AP2LI (Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia, merasa takjub dan terkesima dengan konvensi QNET.

“Ini kali pertama saya dan beberapa pengurus AP2LI menghadiri konvensi QNET. Sungguh perayaan dan pesta bagi para pebisnis QNET. Penuh ilmu marketing, penuh motivasi dari para motivator dunia, penuh atraksi hiburan," jelas Andrew.

"Berkumpul dengan puluhan ribu pebisnis penjualan langsung dari puluhan negara, adalah sesuatu yang menakjubkan," ucapnya.

"Ini sudah menjadi tanda bahwa QNET adalah perusahaan penjualan langsung kelas dunia, dan kami berharap semoga konvensi QNET bisa diadakan di Indonesia,” tegas Andew. (S-4)