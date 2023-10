Dibantu Rp250 Miliar, Solarion Kembangkan PLTS untuk Industri

PT Solarion Energi Alam (Solarion) melalui anak usahanya PT Ananta Surya Kencana menerima dukungan pendanaan dari PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Fasilitas Pinjaman Berjangka Senior pada 13 Oktober 2023 di kantor IIF.

"Solarion melihat potensi pemanfaatan energi PLTS di Indonesia sangat besar. Hal ini juga didukung dengan banyaknya perusahaan dan kawasan industri di berbagai wilayah di Indonesia yang semakin menyadari pentingnya ESG," ujar Ari Takarianto selaku Direktur PT Ananta Surya Kencana dalam keterangan tertulis, Selasa (17/10).

Ari yang juga menjabat sebagai Chief Project Administrator PT Solarion Energi Alam yang terlibat dalam proyek pengembangan PLTMH di Sumatra dan PLTS Ground Mounted di Australia menyatakan bahwa kerja sama dengan IIF merupakan batu loncatan penting bagi pihaknya, terutama dalam upaya akselerasi pemanfaatan PLTS untuk transisi energi menuju Net Zero Emission. Dukungan pendanaan IIF senilai Rp250 miliar ini akan digunakan untuk pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), terutama di sektor komersial dan industri.

Baca juga: Perekonomian Inggris kembali Pulih pada Agustus

Saat ini Solarion memiliki project pipeline hingga 300 MWp dan menargetkan pengurangan emisi karbon hingga 338.323-ton CO2 per tahun. Total PLTS yang sudah dan sedang dalam proses pembangunan saat ini mencapai 20 MWp. "Yang belum terbangun tetapi sudah kami pegang deal-nya kurang lebih 30 MW. Secara garis besar, kami banyak menangani klien dari industri tekstil, pengolahan limbah, petrokimia, percetakan, dan consumer goods. Namun ada juga di luar itu seperti industri kecantikan dan sektor pendidikan. Kami berharap dengan pinjaman dari IIF kepada perusahaan kami, konsumen tidak perlu lagi khawatir mengenai investasi yang perlu dikeluarkan jika memasang PLTS karena hal tersebut bisa kami take over dengan skema pembiayaan power rental agreement (PRA) kami," lanjut Ari.

Transisi energi yang sedang terjadi di Indonesia, lanjutnya, membutuhkan visi jangka panjang dan perlu diciptakan ekosistem investasi yang mendukung proses tersebut. Salah satunya seperti Fasiltas Pinjaman Berjangka Senior dari IIF. Studi energi terbarukan menyatakan kapasitas PLTS atap di seluruh Indonesia mampu mencapai 194 GW, tetapi hingga saat ini kurang dari 500 MW yang tercatat telah dibangun.

Baca juga: Inflasi Amerika Serikat Tetap Stabil di September

Dengan target pemenuhan 23% bauran EBT pada 2025 dan pengurangan emisi hingga nol karbon atau Net Zero Emission (NZE) pada 2060, pemerintah tengah melaksanakan berbagai program percepatan, salah satunya pengembangan PLTS atap pada berbagai sektor termasuk sektor industri. "PLTS Solarion dirancang untuk membantu mengurangi biaya listrik dan meningkatkan laba perusahaan. Bahkan, pemasangan PLTS bisa mengurangi jejak karbon dan menanggulangi dampak kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim," tegas Ari.

Senada dengan Solarion, IIF menilai kerja sama pembiayaan yang terjalin merupakan upaya nyata IIF dalam mengakselerasi pertumbuhan infrastruktur berbasis renewable energy di Indonesia demi mendukung tercapainya Net Zero Emission. Reynaldi Hermansjah selaku Presiden Direktur IIF menyampaikan bahwa pihaknya senantiasa mendukung setiap inisiatif proyek infrastruktur, terutama yang memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat luas dan mengimplementasi prinsip ESG.

"Kami mengapresiasi inisiatif Solarion dalam upayanya meningkatkan sebaran energi listrik bagi masyarakat tanpa harus mengorbankan lingkungan. IIF sangat mendukung proyek yang memiliki nilai manfaat untuk masyarakat, terlebih mengimplementasi sekaligus mematuhi prinsip ESG," pungkas Reynaldi. (Z-2)