Keren Banget! Grup JKT48 Digandeng Jadi Bintang Iklan Terbaru Shopee 11.11 Big Sale

ZEE, Freya, Gracia, dan Christy dari JKT48 memberikan kejutan kepada para penggemarnya. Grup JKT48 resmi digandeng Shopee untuk memeriahkan Shopee 11.11 Big Sale. Penasaran bagaimana aksi mereka? Jangan lewatkan keseruan mereka hari ini.

Kehadiran JKT48 dalam kampanye Shopee 11.11 Big Sale tentunya sangatlah dinantikan. Jika menilik sepak terjang JKT48, grup idol ini pertama kali didirikan pada 3 November 2011 oleh Akimoto Yasushi. Penampilan JKT48 di layar kaca Indonesia pertama kalinya yakni di acara musik stasiun TV swasta pada bulan Desember 2011 silam. Sejak performance perdana tersebut, nama JKT48 semakin melambung. Tak heran, paras cantik dan bakat luar biasa para anggotanya berhasil membuat semua orang terpukau.

Dikenal memiliki sejuta talenta, Shopee resmi menggaet JKT48 untuk menemani kemeriahan Shopee 11.11 Big Sale. Melalui kolaborasi ciamik Shopee x JKT48, penonton dapat melihat keseruan Zee, Freya, Gracia & Christy JKT48 membintangi iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale yang ditayangkan sejak hari ini (Senin, 16/10/2023). Iklan Shopee 11.11 Big Sale sendiri terinspirasi dari lagu populer JKT48 berjudul “Heavy Rotation”, sebuah lagu yang penuh keceriaan dan semangat.

Keputusan Shopee memilih JKT48 untuk menghebohkan Shopee 11.11 Big Sale yakni karena JKT48 merupakan grup idol Indonesia yang fenomenal di kancah musik tanah air. Selain itu, sepanjang karirnya JKT48 sukses menorehkan berbagai pencapaian fantastis, mulai dari menyabet penghargaan “Grup Vokal Terbaik” dari AMI Awards (2015), “Penyanyi Idola Kesayangan” dari Mom and Kids Awards (2016), “Most Favourite Live Chat Plus Seleb” dari RCTI+ Indonesian Digital Awards (2020), “Duo/Group/Band of the Year” dari Indonesian Music Awards (2022), dan masih banyak lagi. Wow!

Spesial di kolaborasi Shopee x JKT48, para penggemar JKT48 tak hanya bisa menikmati hebohnya penampilan JKT48 menjadi bintang iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale. Tapi juga akan disuguhkan berbagai penawaran bombastis dari Shopee, mulai dari Gratis Ongkir RP0, Shopee Live Diskon Murah, dan berbagai promo menarik lainnya.

Sejak pertama iklan Shopee 11.11 Big Sale diluncurkan di TV dan media sosial, video iklan terbaru Shopee 11.11 Big Sale yang dibintangi grup idol JKT48 langsung viral. Kolaborasi Shopee dan JKT48 pun menuai banyak pujian dan respon positif dari para penggemar setia JKT48 dan netizen se-Indonesia.

Diketahui, penggemar JKT48 dikenal sebagai fanbase yang sangat setia dan supportive kepada idolanya. Mereka senantiasa memberikan dukungan besar kepada grup idol JKT48 sepanjang perjalanan karirnya. Penggemar JKT48 sendiri telah tersebar di seluruh daerah Indonesia.

Relasi grup JKT48 dengan para penggemarnya juga sangatlah dekat. JKT48 mengusung konsep unik yaitu “idols you can meet”, di mana para penggemar JKT48 diajak untuk terlibat dalam berbagai acara atau konser dari grup idol ini. Dilansir dari laman resmi jkt48.com, grup JKT48 menyatakan kesuksesannya terjadi berkat kehadiran para penggemar setia.

“Kami percaya bahwa dukungan dari para penggemar akan membawa JKT48 ke tingkat yang lebih tinggi, dimulai dari grup idola yang berbasis di Jakarta hingga menjadi dikenal di seluruh dunia,” dikutip dari laman resmi jkt48.com.

Keseruan Shopee 11.11 Big Sale tidak hanya meriah dengan kehadiran JKT48 tapi juga penawaran menarik. Penawaran yang ditawarkan mulai dari Gratis Ongkir RP0 hingga Shopee Live Diskon Murah. Yuks jangan lewatkan keseruan JKT48 di Shopee. (Z-3)