LG Komitmen Tingkatkan Penggunaan Komponen Lokal

PT LG Electronics Indonesia (LG) terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kandungan lokal atau Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam setiap produk yang dihasilkan. Terbaru, perangkat pendingin ruangan (AC) LG DUALCOOL New Eco kini memiliki TKDN hingga 26,31%. Pencapaian ini sekaligus semakin mempertinggi rentang nilai keseluruhan TKDN dari seri LG DUALCOOL New Eco.

"Peningkatan nilai TKDN ini memberi kebanggaan tersendiri bagi kami karena sekaligus menjadi representasi dukungan LG pada kebijakan pemerintah Indonesia untuk terus memperbesar kandungan dalam negeri,” ujar Mike Kim, Product Director of Air Solution for LG Electronics Indonesia dalam keterangan yang diterima. Selasa (4/10).

Lebih lanjut, jelas Mike Kim, LG telah melakukan proses produksi bagi seri AC LG DUALCOOL Eco sebagai generasi pendahulunya di fasilitas produksinya di kawasan Legok, Tangerang. Produksi dalam negeri ini membuat keseluruhan seri AC LG DUALCOOL Eco yang memiliki kapasitas pendinginan dari 0,5 PK hingga 2 PK ini memiliki rentang nilai TKDN dari 9,61% hingga 23,66%.

Sejalan komitmen LG untuk meningkatkan nilai TKDN, saat ini rentang keseluruhan seri AC LG DUALCOOL New Eco yang hadir sebagai pembaharunya mulai dari 21,63% hingga 26,31% yang menjadi nilai TKDN bagi AC LG Dual Cool New Eco untuk kapasitas ½ PK. “Semakin tinggi dan sekaligus semakin dekatnya rentang keseluruhan nilai TKDN bagi seri AC LG DUALCOOL New Eco ini menunjukkan LG tak hanya mengandalkan proses produksi didalam negeri namun pula terus berupaya memperbesar kandungan komponen lokal tanpa mengurangi kualitas dan performanya,” ujar Mike Kim.

Terkait performa AC LG DUALCOOL New Eco, Mike Kim parangkat ini hemat listrik dan membawa keistimewaan pada kesenyapan sepanjang pengoperasian. Inovasi LG pada perangkat motor dan kompresor seri AC LG New Eco ini membuatnya memiliki tingkat kebisingan hanya mencapai 18 desibel.

AC LG DUALCOOL New Eco juga memiliki fitur Watt Control. Fitur ini mendapat reputasi baik dari generasi AC LG Dual Cool karena membuat pengguna dapat memilih untuk mengaktifkan AC dengan daya listrik lebih rendah dari kebutuhan normalnya.

"Fitur pengaturan daya listrik ini memberi kenyamanan pengguna karena memungkinkannya untuk lebih menghemat listrik sesuai kebutuhan dengan tanpa mengorbankan kenyamanan,” ujar Abhinyano, Head of Product Marketing RAC LG Electronics Indonesia.

Selain itu, LG juga menyematkan fitur Auto Cleaning. Sesuai namanya, ini merupakan inovasi LG untuk pembersihan otomatis yang bekerja mengeringkan embun dalam unit AC LG New Eco. Selain untuk menjaga performa kinerjanya, pengeringan embun ini juga memiliki manfaat mencegah kemungkinan tumbuhnya jamur dan bakteri yang pada gilirannya akan dapat mengganggu kesehatan pengguna saat tercampur bersama dalam sirkulasi udara yang dihasilkan. (RO/R-2)