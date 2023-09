Chatter Box Kembali Buka Jaringan Restoran di Jakarta

RESTORAN makanan Tiongkok, Chatter Box kembali membuka gerai terbarunya di Jakarta. Kali ini, restoran yang punya menu khas Nasi Ayam Hainan itu, membuka gerai di Hotel Grand Tropic Suites, Jakarta.

Gerai terbaru itu melengkapi gerai Chatter Box sebelumnya di Sunter Mall yang dibuka pada Maret silam.

"Sekarang kalau mau menikmati makanan hainanese chicken rice yang benar tidak usah jauh jauh ke Mandarin Singapore", kata Handaka Santosa, Presiden Komisaris PT MAP Boga Adiperkasa

Dia pun menjamin cita rasa dan mutu Chatter Box di Jakarta setara dengan yang di Singapura.

"Kami konsisten dengan itu," tegasnya.

Pimpinan Chatter Box di Indonesia, Marisa Kolonas, mengatakan, Chatter Box akan segera menyusul dibuka di Bandung dan Surabaya.

Seperti juga pada pembukaan restoran itu di Sunter Mall pada Maret lalu, Chatter Box Grand Tropic memberlakukan bulan promosi berupa potongan harga 15 persen sampai 26 Oktober. (Z-5)