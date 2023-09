Perkuat Kolaborasi, PT Agrinesia Raya Kunjungi Mitra Bolu Stim Menara

DALAM rangka penguatan kolaborasi dan sinergi antara PT Agrinesia Raya (Agrinesia) dan para mitra, Manajemen Agrinesia melakukan kegiatan pendampingan dan diskusi bersama dengan Mitra Bolu Stim Menara di Medan, Sumatra Utara (Sumut), pekan lalu.

Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari Corporate Value Agrinesia yakni empowered- dengan memberdayakan masyarakat melalui konsep bisnis kemitraan yang dibangun oleh Agrinesia.

Hadir mengikuti kegiatan ini Komisaris Agrinesia, Anggara Jati, Managing Director Agrinesia, Rizka Wahyu Romadhona, seluruh Manajemen Agrinesia dan para owner mitra.

Sales Director Agrinesia Verdy Permadi mengatakan bahwa kegiatan ini juga bentuk salah satu komitmen Agrinesia untuk selalu memberikan kontribusi positifnya terhadap masyarakat.

“Kami akan terus melakukan evaluasi, pendampingan juga dukungan kepada mitra-mitra kami, agar seluruh proses bisnis yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi perusahaan dan kami dapat terus tumbuh dan berkembang bersama para mitra,” terang Verdy dalam keterangan, Senin (18/9).

Agenda dari kunjungan ini salah satunya adalah untuk memberikan support dan juga diskusi mengenai pengembangan bisnis ke depannya. Poin diskusi tersebut antara lain meliputi produk, market, dan business strategy.

Owner Mitra Bolu Stim Menara STM Jekson Situmorang dan Christina Natalia Butar Butar berterima kasih kepada seluruh Manajemen Agrinesia karena telah memberikan dukungan penuh untuk dapat bergabung bersama Bolu Stim Menara.

“Kami berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, kami juga bangga dengan kehadiran serta telah menjadi bagian dari Bolu Stim Menara, berkat dukungan dari Bapak dan Ibu semua, kami selalu dapat memenuhi target dan omset yang baik,“ lanjut Jekson dan Christina.

Verdy Permadi juga menyampaikan bahwa kesuksesan yang diraih para mitra tidak hanya sebatas pemenuhan target perusahaan namun menjadi bukti keberhasilan dalam pemberdayaan sebagai fokus Creating Shared Value (CSV) Agrinesia.

“Program ini penting bagi kami, karena kami berharap pemberdayaan ini tidak hanya bermanfaat bagi para mitra kami namun juga berdampak luas bagi masyarakat dimanapun Agrinesia berada.” tutup Verdy. (RO/S-4)