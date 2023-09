CIMB Niaga Dorong Penerapan Bisnis Berkelanjutan

PT Bank CIMB Niaga Tbk mendorong penerapan bisnis berkelanjutan untuk masa Indonesia yang lebih baik.

Sebagai upaya nyata untuk mendukung keberlanjutan, per Juni 2023, PT Bank CIMB Niaga Tbk telah menyalurkan pembiayaan berkelanjutan, termasuk pembiayaan UMKM, sebesar Rp51,50 triliun atau setara dengan 25% dari total pembiayaan Bank.

Total porsi pembiayaan hijau sebesar Rp32,51 triliun atau setara dengan hampir 16% dari total pembiayaan Bank.

Direktur Compliance, Corporate Affairs & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan,"Ke depan kami akan terus mendorong penerapan model bisnis berkelanjutan dan green investment oleh pelaku usaha di Indonesia, karena implementasi sustainability tidak dapat hanya dilakukan oleh Bank, namun harus melibatkan semua pihak untuk berkolaborasi, sehinga semakin banyak yang menerapkan bisnis berkelanjutan untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.”

Dalam kaitan itu, CIMB Niaga kembali menyelenggarakan The Cooler Earth Sustainability Summit di Jakarta pada Rabu(13/9).

Acara yang digelar secara hybrid ini merupakan bagian dari rangkaian The Cooler Earth Sustainability Summit yang diinisiasi oleh CIMB Group dan digelar serentak di Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand, dan Kamboja mulai 11 hingga 21 September 2023.

Mengusung tema “Sustainability in Action: Opportunities for a Better Tomorrow in Indonesia”, kegiatan ini mempertemukan para pakar dan pemangku kepentingan dari berbagai industri untuk memaparkan sekaligus berdiskusi mengenai peluang bisnis dalam era transisi menuju ekonomi rendah karbon, sekaligus mendukung program pemerintah Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim, mengupayakan pembangunan berkelanjutan, serta menurunkan emisi Gas Rumah Kaca hingga mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, sebagaimana tertuang dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC) Indonesia,

The Cooler Earth Sustainability Summit 2023 menghadirkan narasumber kehormatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara.

Narasumber berikutnya Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman; Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem Perusahaan Listrik Negara (PLN) Evy Haryadi; serta Ketua Bidang Energi, Sumber Daya Mineral (ESDM) Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Eka Satria. Turut hadir dalam acara ini Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan dan Presiden Komisaris CIMB Niaga Didi Syafruddin Yahya bersama anggota Dewan Komisaris, jajaran Direksi, serta senior leaders CIMB Niaga.

“Sejak 2019, The Cooler Earth Sustainability Summit hadir sebagai misi CIMB Niaga untuk memobilisasi komitmen dan tindakan kolektif untuk membentuk masyarakat yang bertanggung jawab dan planet yang lebih layak huni. Melalui tema yang dibawakan tahun ini, CIMB Niaga akan lebih berfokus pada langkah-langkah yang perlu diambil untuk memanfaatkan isu-isu berkelanjutan dalam menjalankan bisnis, mengatasi tantangannya, sekaligus menangkap peluang baru yang hadir melalui keberlanjutan,” Fransiska Oei.

Selain konferensi, rangkaian acara The Cooler Earth Sustainability Summit di Indonesia juga dilakukan dengan kegiatan workshop bertema “Waste Innovation to Upcycled Merchandise” bersama Liberty Society, pada 16 September 2023. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah positif keberlanjutan, di mana limbah kertas Bank didaur ulang kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat digunakan menjadi merchandise atau hadiah bagi nasabah maupun karyawan (RO/E-1)