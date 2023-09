Pasarkan Melalui TikTok Shop, Produk Makuku Jadi Pilihan Pertama Para Ibu

SEBAGAI sebagai brand yang fokus pada ruam popok dan pelopor popok anti-gumpal pertama di Indonesia, Makuku telah menjadi pilihan para ibu berkat konsistensi edukasi dan aktivitas digital salah satunya di platform TikTok .

Salah satu fitur di TikTok yang digunakan untuk menyampaikan fitur unggulan Makuku adalah TikTok Shop. Kehadiran Makuku di TikTok karena aplikasi TikTok dinilai bermanfaat sebagai platform mengembangkan bisnis dan membangun jaringan.

Melalui TikTok, kesadaran merek tentang inovasi popok Makuku telah menarik perhatian jutaan orang dan meningkatkan visibilitas dan terhubungnya antara kalangan generasi baru orang tua dengan brand.

"Makuku juga dapat berinteraksi dan menjangkau target audiens secara global. Pencapaian ini semakin mematangkan posisi Makuku d iantara kompetitor sebagai pemain kuat di industri popok dan perawatan bayi," kata Jason Lee, CEO Makuku Indonesia dalam keterangan, Jumat (1/9).

Libatkan Tiga Artis Terkenal

Makuku telah meluncurkan Makuku SAP ((Super Absorbent Polymer) Diapers Pro Care dan sukses mengadakan user generated content (UGC) #MAKUKUBestGiftofLove di TikTok yang melibatkan tiga artis ternama sekaligus brand ambassador.

Ketiga public figure ini adalah Nikita Willy, Chelsea Olivia, dan Jessica Iskandar yang dipercaya mampu mendapatkan eksposur besar baik dari penggemar hingga masyarakat umum di TikTok.

Tidak hanya ketiga Ibu ini, Makuku juga menggandeng beberapa Key Opinion Leader (KOL) di TikTok untuk menyukseskan UGC tersebut.

"Tidak hanya peluncuran produk, Makuku juga memanfaatkan aplikasi ini untuk menyampaikan konten edukasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, khususnya dalam topik parenting," jelas Lee.

Libatkan Sejumlah Dokter

Makuku juga kerap mengajak beberapa dokter profesional untuk turut berpartisipasi dalam menumbuhkan kepercayaan konsumen saat mengadakan siaran langsung.

"Terbukti, atas konsistensi tersebut Makuku berhasil meraih Brand of The Month TikTok dinobatkan sebagai top 1 seller & top product in mom & baby industry," terang Lee.

Berkat dukungan internal atas pencapaian ini Makuku juga meraih peningkatan Gross Merchandise Value (GMV) sebesar 227% dengan membandingkan periode sebelumnya.

"Selain itu, pencapaian penjualan di Tiktok Shop yang luar biasa sebesar 112% melalui pemasaran dengan produk Makuku SAP Diapers Comfort Fit hingga Makuku SAP Diapers Pro Care," ujar Lee.

Promosi lainnya yang dilakukan Makuku di TikTok dalam meningkatkan jangkauan audiens dan brand awareness adalah berkolaborasi dengan influencer hingga menyediakan afiliasi untuk para kreator dan seller agar pemasaran dan branding Makuku lebih maksimal dan efektif, baik secara berbayar maupun organik.

Lee mengatakan “Eksposur TikTok secara online juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap penjualan offline kami."

"Pada tahap selanjutnya, kami melakukan penelitian yang relevan dan menemukan bahwa lebih dari 20% pelanggan toko offline menemukan kami melalui platform TikTok," kata Lee.

"Sehingga banyak dari para orang tua yang percaya dengan produk kami dan telah membuktikan sendiri bahwa popok dengan teknologi SAP ini dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan ibu dan anak di Indonesia,” jelasnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, saat ini TikTok merupakan wadah yang ideal bagi Makuku untuk mengedukasi dan menyebarluaskan manfaat teknologi SAP bagi kesehatan kulit si kecil. (RO/S-4)