Ethos Ungkap Strategi Sukses Click To WhatsApp di Meta WhatsApp Business Summit 2025

Ethos memberikan penjelasan mengenai fitur Click To WhatsApp di gelaran Meta WhatsApp Business Summit 2nd Half 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan. (MI/HO)

PT Etos Kreatif Indonesia (Ethos) menjadi sorotan di gelaran Meta WhatsApp Business Summit 2nd Half 2025 yang berlangsung di Ballroom Hotel Ritz-Carlton, Pacific Place, Jakarta Selatan.

Dalam forum yang diorganisasi oleh Meta dan dihadiri para pemangku kepentingan utama ekosistem Meta, Ethos dipercaya membagikan kisah sukses penerapan fitur Click To WhatsApp (CTWA) Optimization sebagai salah satu Top Advertising Spender di Indonesia.

Ethos adalah perusahaan yang bergerak di industri FMCG, dengan fokus pada herbal products, functional foods, dan beauty. Industri ini dikenal sangat kompetitif, dengan customer journey yang semakin kompleks dan perilaku konsumen yang berubah dengan cepat. Tantangan semakin besar jika data yang dimiliki tidak mampu mengukur pembelian aktual secara akurat.

Untuk menjawab tantangan ini, Ethos berinovasi dengan memanfaatkan fitur Click to WhatsApp with Purchase Optimization, bukan sekadar untuk meningkatkan traffic atau jumlah chat, tetapi benar-benar mengubah cara perusahaan mengukur, menargetkan, dan mengoptimalkan strategi pemasaran sehingga penjualan meningkat dan biaya menjadi lebih efisien.

Acara tahunan yang mempertemukan pengembang IT, penyedia perangkat lunak, brand, hingga pengiklan besar ini menjadi wadah berbagi wawasan dan strategi terkini dalam memanfaatkan ekosistem Meta.

Tahun ini, Meta menghadirkan Ethos sebagai salah satu perusahaan yang berbagi strategi dan best practice dalam penggunaan fitur-fitur inovatif Meta.

Dalam sesi success story, Ethos diwakili Direktur Operasi dan Komersial Andik Duana Putra, yang memaparkan strategi optimalisasi CTWA dalam meningkatkan interaksi pelanggan, memperluas jangkauan audiens, dan mengoptimalkan return on ad spend (ROAS).

Strategi ini dinilai efektif karena menghubungkan calon konsumen langsung ke saluran komunikasi yang personal dan responsif, sehingga mempercepat proses konversi penjualan.

Andik mengatakan,“CTWA Optimization memungkinkan kami berinteraksi lebih cepat dan tepat sasaran dengan pelanggan. Fitur ini bukan hanya memudahkan komunikasi, tetapi juga memberikan insight berharga untuk memahami perilaku konsumen secara real-time. Keberhasilan ini juga didukung inovasi berkelanjutan dari Meta, yang terus menghadirkan solusi pemasaran digital efisien dan cost-effective. Kami berharap pengembangan fitur ke depan dapat semakin memperluas jangkauan audiens dan terintegrasi dengan berbagai platform.“

Pertumbuhan penggunaan aplikasi pesan instan sebagai kanal interaksi bisnis di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan. Pergeseran perilaku konsumen yang menginginkan komunikasi cepat, personal, dan langsung memicu tren conversational commerce model transaksi yang berawal dari percakapan.

Fitur seperti CTWA menjadi semakin relevan karena mampu menghubungkan iklan dengan percakapan berpotensi konversi tinggi, terutama jika dipadukan dengan analisis data real-time untuk meningkatkan efektivitas kampanye.

Sejalan dengan tren ini, WhatsApp sebagai salah satu aplikasi pesan instan paling populer di Indonesia mendorong brand dari berbagai sektor untuk mengintegrasikan percakapan langsung dalam strategi pemasaran mereka.

Pendekatan ini membuka peluang personalisasi pesan yang lebih relevan sekaligus memanfaatkan analisis perilaku pelanggan untuk menghasilkan kampanye yang lebih efektif dan terukur.

Kehadiran Ethos di Meta WhatsApp Business Summit 2nd Half 2025 menegaskan posisi perusahaan sebagai salah satu ekosistem digital marketing yang adaptif terhadap perkembangan teknologi pemasaran. Kolaborasi erat antara brand lokal dan platform digital global diharapkan semakin membuka peluang bagi terciptanya kampanye yang efektif, terukur, dan berdaya saing tinggi. (Z-1)