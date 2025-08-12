5 Fitur WhatsApp Business Terbaru Berbasis AI Diperkenalkan di Summit 2025

Fitur WhatsApp Business Terbaru.(MI/Haliza Tiara Lintang)

PADA gelaran tahunan WhatsApp Business Summit ketiga di Indonesia hari ini, WhatsApp menegaskan komitmennya mendukung pertumbuhan bisnis lokal melalui inovasi alat dan layanan yang dirancang khusus untuk memperkuat interaksi antara pelaku usaha dan pelanggan.

Acara ini menjadi panggung perkenalan berbagai fitur terbaru yang dirancang untuk menjawab tantangan bisnis di era digital yang kian kompetitif.

1. Peningkatan Panggilan dan Suara

Pemilik bisnis di WhatsApp Business Platform kini dapat menerima atau melakukan panggilan kepada pelanggan setelah mendapat izin, menghadirkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien.

Baca juga : 5 Cara Praktis Download Status WhatsApp untuk Android dan Whatsapp Web

2. Alat Kinerja Terpadu

Bisnis dapat merancang dan mengelola kampanye pemasaran lintas platform—WhatsApp, Facebook, dan Instagram—mengunggah daftar pelanggan, memilih penempatan iklan, serta memanfaatkan teknologi Advantage+ berbasis AI.

3. Penggunaan Paralel

WhatsApp Business dan WhatsApp Business Platform kini bisa digunakan bersamaan tanpa mengganti nomor telepon.

4. Pembaruan Informasi Penting

Bisnis dapat menyampaikan informasi seperti status pengiriman atau biaya kirim secara cepat dan langsung kepada pelanggan.

Baca juga : WhatsApp Kembangkan Fitur Baru, Pengguna Bisa Ambil Foto dari Instagram?

5. Masa Depan Berbasis AI

Meta mengembangkan teknologi AI untuk membantu bisnis menangani percakapan berskala besar, memberikan rekomendasi produk, mendukung penjualan, dan menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis.

“Sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggu, menempatkan Indonesia di posisi terdepan global dalam komunikasi bisnis via pesan. WhatsApp terus menghadirkan fitur baru untuk memberi pengalaman personal dan tepat waktu,” ujar Pieter Lydian, Country Director Indonesia, Meta.

Melalui inovasi ini, WhatsApp memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi bisnis di Indonesia, menghadirkan fitur yang mudah digunakan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan. (Z-10)