5 Fitur WhatsApp Business Terbaru Berbasis AI Diperkenalkan di Summit 2025

PADA gelaran tahunan WhatsApp Business Summit ketiga di Indonesia hari ini, WhatsApp menegaskan komitmennya mendukung pertumbuhan bisnis lokal melalui inovasi alat dan layanan yang dirancang khusus untuk memperkuat interaksi antara pelaku usaha dan pelanggan.
Acara ini menjadi panggung perkenalan berbagai fitur terbaru yang dirancang untuk menjawab tantangan bisnis di era digital yang kian kompetitif.
Pemilik bisnis di WhatsApp Business Platform kini dapat menerima atau melakukan panggilan kepada pelanggan setelah mendapat izin, menghadirkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien.
Bisnis dapat merancang dan mengelola kampanye pemasaran lintas platform—WhatsApp, Facebook, dan Instagram—mengunggah daftar pelanggan, memilih penempatan iklan, serta memanfaatkan teknologi Advantage+ berbasis AI.
WhatsApp Business dan WhatsApp Business Platform kini bisa digunakan bersamaan tanpa mengganti nomor telepon.
Bisnis dapat menyampaikan informasi seperti status pengiriman atau biaya kirim secara cepat dan langsung kepada pelanggan.
Meta mengembangkan teknologi AI untuk membantu bisnis menangani percakapan berskala besar, memberikan rekomendasi produk, mendukung penjualan, dan menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis.
“Sebanyak 88% masyarakat Indonesia mengirimkan pesan kepada bisnis setiap minggu, menempatkan Indonesia di posisi terdepan global dalam komunikasi bisnis via pesan. WhatsApp terus menghadirkan fitur baru untuk memberi pengalaman personal dan tepat waktu,” ujar Pieter Lydian, Country Director Indonesia, Meta.
Melalui inovasi ini, WhatsApp memperkuat posisinya sebagai mitra strategis bagi bisnis di Indonesia, menghadirkan fitur yang mudah digunakan sekaligus mempererat hubungan dengan pelanggan. (Z-10)
